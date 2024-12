Khánh Hòa: Kiến nghị xử lý 5 nhà thầu làm giả, gian lận hồ sơ dự thầu 23/12/2024 17:03

Ngày 23-12, ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Khánh Hòa, cho biết sở đang làm việc các đơn vị liên quan để xem xét, đánh giá trước khi báo cáo UBND tỉnh liên quan nhiều doanh nghiệp vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu tại dự án tu bổ, tôn tạo di tích thành cổ Diên Khánh, huyện Diên Khánh.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp UBND huyện Diên Khánh, các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh; xử lý theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Thành cổ Diên Khánh đang xuống cấp cần tu bổ, tôn tạo. Ảnh: XUÂN HOÁT

Làm giả bằng đại học, giả hồ sơ máy móc

Theo nguồn tin của PLO, động thái trên được thực hiện sau khi Ban Quản lý dự án tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Sở KH&ĐT xử lý một số doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong nộp hồ sơ dự thầu gói thầu số 5 thuộc dự án tu bổ, tôn tạo di tích thành cổ Diên Khánh.

Theo Ban Quản lý dự án tỉnh Khánh Hòa, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu số 5, đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Sao Kiến Trúc phát hiện năm công ty thuộc bốn đơn vị thành viên liên danh tham dự thầu đã vi phạm quy định của Luật Đấu thầu.

Trong đó, Công ty CP Xây dựng số 1 Việt Quang thuộc liên danh xây dựng di tích thành cổ Diên Khánh. Doanh nghiệp này đã kê khai nhân sự chủ chốt thực hiện dự án là ông Nguyễn Hoàng Nam không trung thực, cụ thể là sử dụng không đúng bằng tốt nghiệp của Trường đại học Bách khoa -Đại học Đà Nẵng cấp.

Người này được kê khai thuộc nhân sự Công ty CP Xây dựng số 1 Việt Quang, đảm nhận cán bộ phụ trách đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, khi tư vấn đánh giá đi xác minh thì Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng khẳng định không cấp bằng tốt nghiệp đại học cho ông Nguyễn Hoàng Nam.

Trường hợp thứ hai là Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Đức Tín thuộc liên danh dự án tu bổ, tôn tạo di tích thành cổ Diên Khánh. Doanh nghiệp này đã có hành vi vi phạm, kê khai nhân sự chủ chốt thực hiện dự án là bà Nguyễn Thị Nguyệt Cang không trung thực.

Nhà thầu khai bà Cang có bằng tốt nghiệp của Trường đại học Trường Mỏ - Địa chất. Tuy nhiên, qua xác minh Trường đại học Mỏ - Đại chất cũng khẳng định không cấp bằng tốt nghiệp đại học cho bà Nguyễn Thị Nguyệt Cang như hồ sơ gửi xác minh.

Đơn vị thứ ba là Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư thuộc liên danh dự án tu bổ, tôn tạo di tích thành cổ Diên Khánh. Doanh nghiệp này đã kê khai thiết bị thực hiện dự án không trung thực, thuê mướn của nhiều đơn vị khác.

Điều này đã được Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa giám định, xác nhận: “Giấy kiểm định do nhà thầu cung cấp trên mạng đấu thầu không đúng với giấy do Trung tâm Kiểm định công nghiệp II. Như vậy, trường hợp này được xem như nhà thầu tự ý làm giả hồ sơ tài liệu của đơn vị khác để tham gia đấu thầu”.

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích thành cổ Diên Khánh đang trong giai đoạn đấu thầu rộng rãi. Ảnh: XUÂN HOÁT

Thứ tư là Công ty CP Đầu tư và xây dựng BHT Tây Sơn thuộc liên danh dự án tu bổ, tôn tạo di tích thành cổ Diên Khánh. Doanh nghiệp này cũng kê khai thiết bị thực hiện dự án không trung thực tương tự Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư.

Một doanh nghiệp nữa là Công ty CP Xây dựng công trình văn hoá thể thao và du lịch thuộc liên danh nhà thầu thi công thành cổ Diên Khánh.

Doanh nghiệp này đã có hành vi kê khai nhân sự chủ chốt thực hiện dự án là ông Phan Văn Tuệ không trung thực khi khai có bằng tốt nghiệp của Trường Trường đại học Xây dựng Hà Nội, nhưng trường này khẳng định không cấp bằng như hồ sơ gửi xác minh

Theo Ban Quản lý dự án tỉnh Khánh Hòa, năm công ty thuộc bốn đơn vị thành viên liên danh tham dự thầu đã vi phạm theo điểm A, khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu.

Kiến nghị cấm đấu thầu 3 năm

Từ những vi phạm trên, đầu tháng 11-2024, Ban Quản lý dự án tỉnh Khánh Hòa ra quyết định hủy thông báo mời thầu gói thầu số 5. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu tại địa phương trong vòng ba năm đối với năm công ty nêu trên.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính các đơn vị có hành vi vi phạm trên.

Sau đó, Ban Quản lý dự án tỉnh Khánh Hòa quyết định hủy thầu gói thầu số 5 vì 4/4 nhà thầu có thành viên gian lận trong đấu thầu. Từ ngày 7-11, gói thầu được mời thầu qua mạng lần 2.

Thành cổ Diên Khánh là nơi có văn hóa, lịch sử gắn liền với con người, vùng đất Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT