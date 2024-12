Công an TP.HCM tập trung đấu tranh với 5 loại tội phạm trước thềm Tết Ất Tỵ 2025 23/12/2024 15:48

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo UBND TP, vào thời điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội sẽ diễn biến phức tạp.

Để chủ động phòng ngừa, tiếp tục giữ vững an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn các lễ hội, sự kiện, UBND TP.HCM yêu cầu Công an TP.HCM nắm chắc tình hình từ cơ sở, chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan ANTT trên từng địa bàn, lĩnh vực. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Đặc biệt, phòng ngừa, đấu tranh năm loại tội phạm đã được nhận diện còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp, gồm tội phạm ma túy, tín dụng đen, tội phạm đường phố, tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài.

Công an TP.HCM ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Ất Tỵ 2025. Ảnh: TỰ SANG

Qua đó, mở cao điểm rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy; triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm sản xuất, bào chế, trồng cây có chứa chất ma túy, mua bán, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng TP chủ động nắm tình hình, quản lý hoạt động của người nước ngoài trong khu vực biên giới biển, các địa bàn biên phòng, khu vực cảng biển. Kịp thời phát hiện, phối hợp các cơ quan liên quan xử lý người nước ngoài phạm tội, vi phạm pháp luật theo địa bàn đảm trách.

Đồng thời, giữ gìn ANTT địa bàn vùng biển, đảo, chấp hành các quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Cục Hải quan, Cục Thuế TP đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, trốn thuế nhất là đối với các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán.

Sở Công Thương phối hợp Cục Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh xăng dầu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sở TT&TT phối hợp lực lượng công an phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. Nhất là việc gỡ bỏ các tài khoản, trang mạng, hội nhóm truyền bá các thông tin xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước, cổ vũ, kích động phạm tội; các vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân; hoạt động của tội phạm lừa đảo, hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, gian lận thương mại.

Đơn vị này cũng phải ứng dụng dữ liệu dân cư để triển khai công tác rà soát, xác thực các thuê bao internet, thuê bao di động, loại bỏ ngay các sim “rác”, xác thực các tài khoản mạng xã hội.

UBND quận, huyện, TP Thủ Đức phối hợp lực lượng Công an bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các đoàn khách trong nước và quốc tế; bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn trong dịp lễ Noel, tết Dương lịch 2025, tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và các lễ hội đầu xuân.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là đối với số người thất nghiệp, mất việc làm; phát hiện, giải quyết từ sớm các vấn đề liên quan đất đai, môi trường, thực hiện chế độ chính sách, quan hệ lao động, khiếu kiện, đình công, lãn công. “Không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành điểm nóng về ANTT” - UBND TP chỉ đạo rõ.

Các địa phương không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng thời điểm tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các vi phạm giao thông, nhất là các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, phương tiện vận chuyển quá tải; không để xảy ra đua xe trái phép, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng.