Thêm 1 máy bay của Malaysia Airlines gặp tai nạn bất ngờ

Ảnh minh họa. (Nguồn: malaysiaairlines.vn) Ảnh minh họa. (Nguồn: malaysiaairlines.vn)



Thật may mắn khi tất cả 180 hành khách và thành viên phi hành đoàn đều an toàn.



Theo Reuters, người đứng đầu Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal Ratish Chandra Lal Suman cho hay đàn chim đã lao vào chiếc máy bay Boeing 737 của Malaysia Airlines vào tối 21/3.



Theo ông Lal Suman, tất cả những người có mặt trên máy bay đều bình an vô sự và chiếc phi cơ này đã quay lại Malaysia sau khi các kính chắn gió được sửa chữa.



Vụ việc xảy ra trong bối cảnh một cuộc tìm kiếm quốc tế đối với chiếc máy bay Boeing 777-200ER mang số hiệu MH370 cũng của Malaysia Airlines đã bước sang tuần thứ 3./.