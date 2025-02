Cà Mau giải thể Công an cấp huyện 28/02/2025 19:35

(PLO)- Thực hiện việc giải thể công an cấp huyện ở Cà Mau, 46 lãnh đạo công an cấp huyện được điều động về các phòng nghiệp vụ và 465 cán bộ, chiến sĩ được điều động về công an xã.

Chiều 28-2, Công an tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an cấp huyện và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: Minh Đương

Đến dự buổi lễ có ông Lê Văn Sử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và Công an các đơn vị, địa phương.

Việc giải thể Công an cấp huyện nằm trong chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương về việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cà Mau là một trong những địa phương tiên phong thực hiện mô hình Công an địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã), không tổ chức Công an cấp huyện, đồng thời tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ từ các sở, ngành khác.

Để chuẩn bị cho việc chuyển đổi này, Công an tỉnh Cà Mau đã khẩn trương triển khai các công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ. 12 lãnh đạo cấp phòng đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện cho việc sắp xếp.

46 lãnh đạo Công an cấp huyện ở Cà Mau được điều động về nhận nhiệm vụ tại các phòng nghiệp vụ và 465 cán bộ, chiến sĩ được điều động về công tác tại Công an cấp xã, đảm bảo mỗi xã có tối thiểu 12 cán bộ, chiến sĩ.

Quá trình sắp xếp được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng của từng cán bộ. Nhiều lãnh đạo, chỉ huy đã tình nguyện về cơ sở hoặc nhận nhiệm vụ ở những vị trí khó khăn hơn.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an cấp huyện và các tổ chức trực thuộc. Phòng Tổ chức cán bộ cũng đã công bố các quyết định điều động cán bộ theo đề án của Đảng ủy Công an Trung ương.

Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh, đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Công an cấp huyện trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, ông cũng biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các trưởng phòng nghiệp vụ phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với các cán bộ được điều động từ Công an cấp huyện, cần nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm để cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, cần phát huy phẩm chất người Công an Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Từ 0 giờ ngày 1-3-2025, Công an tỉnh Cà Mau chính thức tiếp nhận và thực hiện 5 nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở, ngành, bao gồm: Cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; quản lý lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông vận tải; quản lý an toàn thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông; và quản lý an ninh hàng không.

Việc chuyển giao, tiếp nhận các nhiệm vụ được thực hiện chu đáo, đảm bảo tính thống nhất, khoa học, chặt chẽ, công khai, minh bạch, không gây ảnh hưởng đến hoạt động chung.