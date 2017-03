Thiếu tướng công an lưu ý về thẻ căn cước công dân

Theo Luật CCCD, công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ CCCD 12 số. Đây là giấy tờ tùy thân, thể hiện thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng, được sử dụng trong các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Thẻ CCCD được sử dụng thay cho hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ CCCD thay cho hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau. Việc cấp thẻ CCCD được thực hiện giống cấp CMND 12 số, tại phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các tỉnh, thành phố; công an quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương. Thẻ CCCD có hình chữ nhật, bốn góc được cắt tròn, chiều dài 85,6 mm, chiều rộng 53,98 mm, độ dày 0,76 mm. Mặt trước gồm các thông tin: Hình quốc huy nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ảnh của người được cấp thẻ CCCD cỡ 20 mm x 30 mm; có giá trị đến; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; dòng chữ “CĂN CƯỚC CÔNG DÂN”; số; họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; quê quán; nơi thường trú. Mặt sau gồm các thông tin: Mã vạch hai chiều; vân tay ngón trỏ trái, vân tay ngón trỏ phải của người được cấp thẻ CCCD; đặc điểm nhận dạng của người được cấp thẻ; ngày, tháng, năm cấp thẻ CCCD; họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp thẻ và dấu có hình quốc huy của cơ quan cấp thẻ CCCD.