Thông cáo về vụ móng cột điện làm bằng 'bê tông trộn đất'

Ngày 28-5, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) đã phát đi thông tin báo chí cho biết ngày 25-5, sau khi mục điểm báo trên Đài Truyền hình Việt Nam điểm tin một số báo có phản ánh về việc công trình đường dây 220 kV Trực Ninh cắt đường dây 220 kV Ninh Bình-Nam Định đang thi công đào đúc móng cột có “trụ móng làm bằng bê tông trộn đất,” EVN NPT là chủ đầu tư của công trình đã tìm hiểu thông tin các báo nêu và cử đoàn cán bộ đến hiện trường kiểm tra thực tế.



Sau khi kiểm tra hiện trường và các hồ sơ thủ tục liên quan đến quá trình triển khai thi công, kết quả kiểm tra như sau: Vị trí cột số 01, 02 mà báo chí phản ánh và đoạn tuyến từ G1-G3 của công trình đường dây 220 kV Trực Ninh cắt đường dây 220 kV Ninh Bình-Nam Định do Công ty cổ phần Sông Đà 11 thi công.



Ngày 9-3, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) - đơn vị thay mặt chủ đầu tư quản lý dự án nhận được Văn bản số 168/KTQLB-DVKT của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay thuộc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, thông báo tuyến đường dây đi qua đài dẫn đường DVOR/DME và NDB Nam Hà, yêu cầu dịch chuyển tuyến để bảo đảm an toàn dẫn đường.



Trên cơ sở đó, NPMB đã yêu cầu Công ty Cổ phần Sông Đà 11 dừng thi công từ ngày 9-3.



Sau quá trình làm việc với Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay, ngày 22-4, NPMB đã có Văn bản số 2310/NPMB-KT yêu cầu Công ty Cổ phần Sông Đà 11 dừng thi công đọan tuyến từ G1-G3.



Cho đến nay NPMB chưa có văn bản cho phép đơn vị thi công tiếp tục thi công phần móng vị trí số 01 và 02 đường dây 220 kV Trực Ninh cắt đường dây 220 kV Ninh Bình-Nam Định do đang trong quá trình thực hiện các thủ tục để điều chỉnh đoạn tuyến nêu trên. Việc Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã tự ý thi công là trái yêu cầu của NPMB.



Vì những lý do nêu trên nên EVN NPT hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những vấn đề có liên quan đến các công việc đã thi công ở hai vị trí móng cột số 01 và 02 đường dây 220 kV Trực Ninh cắt đường dây 220 kV Ninh Bình-Nam Định.



Sau khi có quyết định hướng tuyến mới, EVN NPT sẽ cho tiếp tục triển khai thi công và cam kết sẽ kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng công trình./.

Theo TTXVN/VIETNAM+