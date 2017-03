Thu phí cấp mới căn cước là trái luật?

Thu cao hơn đề xuất của Bộ Công an Theo thông tin Pháp Luật TP.HCM nắm được, đề án về thu lệ phí khi cấp thẻ CCCD của Bộ Công an bao gồm ba mức: 30.000 đồng với cấp mới, 50.000 đồng với cấp đổi và 70.000 đồng khi cấp lại. Tuy nhiên, mức thu trong dự thảo thông tư của Bộ Tài chính lại cao hơn so với mức đề xuất của Bộ Công an. Ngoài ra, Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72), Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), cho biết đến thời điểm hiện tại, sự cố thiếu nguyên liệu thẻ CCCD đã khắc phục được, người dân có thể đăng ký cấp thẻ CCCD như bình thường. “Em phải xin tiền ba mẹ thì rất nặng nề” Đa phần các bạn đến tuổi làm thẻ CCCD như em thì vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Các bậc phụ huynh có biết bao thứ phải chi tiêu cho chúng em, nào là sách vở, học phí, lo từng bữa cơm... Với những bạn có gia đình khá giả thì không thành vấn đề nhưng nhà nghèo thì số tiền đóng lệ phí để được cấp thẻ CCCD là không nhỏ. Khi đi làm thẻ, chúng em phải xin tiền cha mẹ thì thấy nặng nề, áp lực lắm. Hơn nữa, việc cần thẻ CCCD với ý nghĩa được Nhà nước, xã hội quan tâm thì cấp thẻ miễn phí vẫn có ý nghĩa hơn. NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN, 316/7 QL1A, Thạnh Xuân,

quận 12, TP.HCM Đừng thêm áp lực cho người dân Việc thu lệ phí cấp thẻ CCCD lần đầu là không cần thiết. Mỗi công dân chỉ được cấp miễn phí một lần thì số tiền ấy cũng không là bao. Nhà nước lo cho người dân được những gì thì nên lo, chứ chỉ thấy người dân đóng thuế mà ít khi thấy chăm lo gì thì cũng buồn. VÕ THỊ CẨM NHUNG, 205 Thoại Ngọc Hầu,

Phú Thạnh, Tân Phú, TP.HCM Nguyễn Hiền ghi