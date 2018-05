Thứ trưởng Bộ Công an: Khẩn trương điều tra vụ Vinaca

Ngày 11-5, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Công an TP Hải Phòng vì đã có thành tích nhanh chóng điều tra, khám phá, bắt giữ đối tượng tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng Vinaca ung thư CO3.2 và một số sản phẩm mỹ phẩm từ bột than tre, tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng.



Nguyễn Xuân Thu trước khi bị bắt

Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm của Công an TP Hải Phòng trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chiến công của các đồng chí góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của các đơn vị.

Thứ trưởng yêu cầu Công an TP Hải Phòng khẩn trương điều tra, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Trước đó, ngày 15-1, đoàn kiểm tra liên ngành quận Kiến An (Hải Phòng) kiểm tra cơ sở sản xuất của bà Đào Thị Chúc (25 tuổi, ở Kiến An, Hải Phòng) phát hiện 10 công nhân đang tạo viên nang, dán nhãn, đóng gói sản phẩm như: Vinaca ung thư CO3.2, Vinaca Vi5, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca Baby Vi6, Vinaca vi lượng... Lực lượng chức năng đã thu giữ các sản phẩm này cùng một số bột và chất lỏng không nhãn mác.

Bà Chúc không xuất trình được các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu chứng minh tính hợp pháp của việc sản xuất nói trên và không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, hàng hóa tại cơ sở.

Theo lời khai, bà Chúc mượn giấy tờ pháp lý của Công ty TNHH Hồng An Phong, do Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi, trú thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng) làm giám đốc để hoạt động.

Đến đầu tháng 4, Sở Y tế Hải Phòng tiếp tục kiểm tra cơ sở do Nguyễn Văn Tuấn làm giám đốc và phát hiện tại đây đang sản xuất bột than tre. Theo lời Tuấn, số bột than này sẽ được chuyển cho Công ty Vinaca, do chồng bà Chúc là Nguyễn Xuân Thu làm giám đốc.

Ngày 2-5, VKSND TP Hải Phòng phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam của Công an TP Hải Phòng đối với Nguyễn Xuân Thu (37 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) về hành vi sản xuất, buôn hán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.