Ông Nguyễn Phước Lộc cùng người dân quận 7 gói bánh chưng vui Tết Ất Tỵ 2025 21/01/2025 20:27

Tối 21-1, khu phố 16, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM tổ chức ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi nhìn thấy người dân khu phố cùng nhau tham gia các hoạt động nhân dịp Tết cổ truyền.

Ông Nguyễn Phước Lộc kể khi đi dạo ngày hội, ông đã được gặp một ông 66 tuổi vẫn năng nổ cầm máy ảnh để chụp hình, gặp cụ bà 86 tuổi tham gia gói bánh tét, cụ bà 70 tuổi biểu diễn văn nghệ...

Ông Nguyễn Phước Lộc cùng người dân khu phố 16, phường Tân Thuận Tây, quận 7 gói bánh chưng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, nếu có 44 người tham gia biễn diễn văn nghệ thì tức là có 44 hộ gia đình biết đến ngày hội. Có 6 đội thi gói bánh chưng, bánh tét mà mỗi đội có từ 6-10 người, tức là cũng phải có ít nhất 60 người đến từ 60 hộ gia đình tham gia ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”.

“Từ sáng tới giờ chúng ta có nhiều hoạt động, có nhiều thành viên tham gia tức là cả cộng đồng dân cư đã cùng chung sức đồng lòng góp nên ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”. Điều này chính là chủ trương của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP”- ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ.

Dịp này, ông Nguyễn Phước Lộc cũng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 7 đã triển khai tốt chương trình “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”. Qua đó, giúp cả cộng đồng dân cư trên địa bàn cùng đoàn kết, gắn bó, yêu thương, chia sẻ, động viên, hỗ trợ và để mọi người, mọi nhà cùng vui xuân đón Tết.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao quà Tết cho đại diện khu phố 16, phường Tân Thuận Tây, quận 7. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Phước Lộc kỳ vọng địa phương tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng khu dân cư, khu phố đảm bảo “đoàn kết, an toàn và nghĩa tình”.

Cụ thể, phải đảm bảo người dân thụ hưởng sự an ninh, an toàn và an dân. Người dân cùng tham gia trong tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và cộng đồng dân cư cam kết không để xảy ra cháy nổ, tệ nạn xã hội và tội phạm trên địa bàn.

Ngoài ra, cộng đồng dân cư cùng nhau chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, quan tâm sức khỏe cho chị em phụ nữ; quan tâm chia sẻ, động viên đến sức khỏe và sự học hành của trẻ em.

“Nếu làm được thì người dân thấy được rằng mọi việc làng, mọi việc xóm, mọi việc của khu phố, người dân đều được thụ hưởng và sẽ đồng lòng, chung sức, cùng tham gia các hoạt động”- ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Tôi tin tưởng rằng ngày hội là điểm khởi đầu tốt đẹp, báo hiệu những gì vui nhất, năng lượng tích cực nhất để chúng ta cùng chung sức, đồng lòng xây dựng khu phố ngày càng xanh, sạch, đẹp, an toàn và góp phần xây dựng phường chúng ta trong sạch, vững mạnh...”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đúc kết.

Trong khuôn khổ ngày hội, khu phố 16, phường Tân Thuận Tây tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: Tổ chức hội thi gói bánh chưng, bánh tét; đua thuyền; trang trí góc phố ngày Tết; bữa cơm đoàn kết…

Dịp này, ngày hội cũng trao 30 phần quà hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.