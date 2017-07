Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - New Zealand

(PL)- Tại Hà Nội chiều 26-7 diễn ra hội đàm giữa đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn với đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng New Zealand do bà Helene Quilter, Tổng Thư ký Quốc phòng, làm trưởng đoàn.

Tại hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực và những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, đồng thời đề xuất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương. Theo đó, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tích cực phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại đã có. Cạnh đó, tăng cường phối hợp giữa hai bên trong khuôn khổ hợp tác ADMM+ và các diễn đàn đa phương. Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng New Zealand cũng làm việc với Cục Đối ngoại, Viện Chiến lược quốc phòng, Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng, Đoàn 871; chào chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội…

(Theo TTXVN)



