Thực địa tại khu vực xảy ra vụ xô xát ở biên giới Việt Nam - Campuchia

Đây là nơi xảy ra vụ bạo lực do một số phần tử quá khích Campuchia gây ra ngày 28- 6. Nhóm Công tác phía Việt Nam do ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao làm trưởng nhóm. Nhóm Công tác phía Campuchia do Ông Long Visalo, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, Trưởng Ban điều tra vụ xô xát phía Campuchia làm trưởng nhóm.

Tại thực địa, hai bên đã kiểm tra, làm rõ nơi xảy ra xô xát, đồng thời nghe ý kiến của các nhân chứng hai bên và xác định nguyên nhân của vụ việc. Nhóm công tác phía Campuchia bày tỏ sự thăm hỏi và mong nhận được sự thông cảm của những người Việt Nam bị thương.

Sau khi kết thúc làm việc trên thực địa, hai bên tiến hành hội đàm tại tỉnh Svay Rieng, Campuchia và nhất trí kiên quyết không để việc tương tự ngày 28- 6 tái diễn, đồng thời khẳng định tôn trọng các Hiệp ước và Hiệp định đã ký kết và Thông cáo báo chí chung ký ngày 17- 1- 1995.