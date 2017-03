Thuốc chưa đăng ký vẫn được bán rộng rãi

(PL)- Cục Quản lý dược Bộ Y tế vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành kiểm tra nhà thuốc gia truyền Nhân Hòa (ấp An Sơn Trạch, huyện Tịnh Biên, An Giang) để làm rõ xuất xứ của thuốc đặc trị viêm mũi - viêm xoang.