Thưởng 'nóng' tàu thuyền nào phát hiện và tìm được Thượng tá Khải, Su-30MK2

Hôm nay (16-6), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng đã ký công điện về việc hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn Thượng tá phi công Trần Quang Khải và máy bay Su-30MK2 bị nạn trên vùng biển tỉnh Nghệ An.



Tàu Cảnh sát biển mang số hiệu 9004 đang khẩn trương tìm kiếm Thượng tá phi công Trần Quang Khải và chiếc Su-30MK2. (Ảnh chụp ngày 16-6) Ảnh: Đ.LAM



Theo công điện, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, cứu nạn tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các huyện ven biển Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An tiếp tục khẩn trương thực hiện các nội dung: Thông báo cho các lực lượng tàu thuyền đang đánh bắt trên vùng biển từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn Thượng tá phi công Khải.

Mọi thông tin kết quả tìm kiếm phi công đề nghị thông báo về Sở chỉ huy tại thị xã Cửa Lò theo số điện thoại: 0912 574 579, 0912 292 339 và 0383 844 729. Tàu thuyền nào phát hiện và tìm kiếm được phi công sẽ được khen thưởng kịp thời.



Tàu ngư dân vừa ra khơi bám biển vừa tham gia tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Đ.LAM

Yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm công điện.

Chiều nay (16-9), lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã huy động thêm một chiếc máy bay tìm kiếm Thượng tá phi công Trần Quang Khải và chiếc Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An từ sáng 14-6.



Tàu cá đồng hành cùng cảnh sát biển. Ảnh: ĐẮC LAM

Hơn 100 tàu cá của ngư dân (với hơn 800 người) đang cùng hàng chục tàu quân sự (cảnh sát biển, hải quân và biên phòng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) và nhiều máy bay đang tích cực tìm kiếm. Tổng số người tham gia tìm kiếm ước tính là hơn 1.300 người.