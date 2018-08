Thủy điện Bản Vẽ nhận lệnh xả lũ hỏa tốc

Chiều 17-8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã ra công văn hỏa tốc về việc vận hành hồ thủy điện Bản Vẽ cắt giảm lũ cho hạ du.



Thủy điện Bản Vẽ xả lũ.

Theo đó, do thượng nguồn có mưa lớn, vào 7 giờ sáng 17-8, lưu lượng nước đổ về hồ Bản Vẽ (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) là 2.804 m3/s; mực nước hồ Bản Vẽ lúc là 193,7 m. Hiện hồ đang xả qua tổ máy và tràn với lưu lượng 794,0 m3/s.



Dự báo trong 24 giờ tới, lưu lượng nước về hồ có khả năng ở mức 3.800 đến 4.000m3/s.

Theo đề nghị của Công ty Thủy điện Bản Vẽ, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An lệnh Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành hồ Bản Vẽ xả nước qua công trình với lưu lượng không lớn hơn lưu lượng về hồ để cắt giảm lũ cho hạ du.

Thời điểm bắt đầu vận hành tăng lưu lượng xả: 15 giờ chiều 17-8, lưu lượng xả qua công trình: từ 1.000 m3/s đến 2.500 m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua đập tràn và lưu lượng phát điện qua tổ máy).



Nước sông Lam lên nhanh và đường ở huyệnTương Dương bị ngập sâu. Ảnh: Lô Nhất.

Trong đó, từ 15 giờ đến 18 giờ chiều 17-8, đạt lưu lượng xả 2.000 m3/s; Từ 7 giờ sáng đến 10 giờ ngày mai (18-8), tăng dần lưu lượng xả lên đến 2.500 m3/s.



Khi mực nước hồ Bản Vẽ gần đạt đến mực nước dâng bình thường, Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành tăng dần lưu lượng xả sao cho khi mực nước hồ Bản Vẽ đạt đến mực nước dâng bình thường thì lưu lượng nước về hồ bằng lưu lượng nước xả qua công trình.

Trong khi đó, Công ty CP Prime Quế Phong (Nghệ An) đã có thông báo xả lũ với lưu lượng từ 77m3/s đến 1.200m3/s.



Mưa, lũ gây chia cắt đường ở miền núi Nghệ An.

Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cũng đề nghị các sở ban, ngành cấp tỉnh và các huyện để thông báo cho các xã, người dân, các cơ quan, chủ đầu tư đang thi công công trình ven sông, chủ tàu, thuyền biết để phòng, tránh nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa có mưa rất lớn, đặc biệt ở các huyện miền núi phía tây Nghệ An. Mưa lũ đã làm 2 người chết và 3 người ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị nước cuốn mất tích, nhiều bản làng bị chia cắt do mực nước dâng cao.