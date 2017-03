Tiền lương của Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất Đông Nam Á

ILO phân tích, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có mức tăng lương cao hơn hầu hết các khu vực khác trên toàn cầu. Riêng Việt Nam cũng có mức tăng chung của tiền lương trung bình thực tế đạt 13,67% trong giai đoạn từ 2011-2013. Mức tăng này do lương tối thiểu tăng đáng kể.

“Mặc dù đã có chuyển biến chung tích cực, nhưng tiền lương ở Việt nam vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn rất nhiều so với mức lương ở các nền kinh tế phát triển và thua kém ngay cả nhiều quốc gia láng giềng”, ILO đánh giá.

Cụ thể so với các quốc gia ASEAN, lương tháng trung bình trong năm 2012 của Việt Nam ở mức 181 USD (3,8 triệu đồng/tháng), chỉ cao hơn so với Lào (119 USD), Campuchia (121 USD) và Indonesia (174 USD). So với Thái Lan, mức lương này chỉ bằng một nửa (357 USD), chưa bằng một phần ba của Malaysia (609 USD) và chỉ bằng khoảng một phần hai mươi của Singapore (3.547 USD).

“Khoảng cách chênh lệch lớn về tiền lương giữa các quốc gia ASEAN phản ánh sự khác biệt lớn trên nhiều phương diện, trong đó có năng suất lao động. Những quốc gia ứng dụng công nghệ mới, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, khuyến khích cải cách cơ cấu và cải thiện kỹ năng nguồn nhân lực. Những quốc gia này tạo ra nền tảng cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và chuyển dịch sang những hoạt động mang lại giá trị gia tăng cao hơn.”, ông Gyorgy Sziraczki, Giám đốc ILO tại Việt Nam, nói.

Trước đó ILO, công bố ngành đạt mức lương cao nhất tại Việt Nam, gồm: tài chính, ngân hàng và bảo hiểm với mức lương tháng trung bình 7,23 triệu đồng. Kế tiếp các hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ, lương bình quân 6,53 triệu đồng/tháng và hoạt động kinh doanh bất động sản có mức lương 6,4 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, làm thuê các công việc trong các hộ gia đình có mức lương tháng thấp nhất, với mức 2,35 triệu đồng, tiếp đến là nhóm ngành nông, lâm, thủy sản” với mức lương trung bình 2,63 triệu đồng.