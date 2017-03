Tiếp tục kiến nghị Thủ tướng về Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh này đã có văn bản hỏa tốc gởi Tổng Công ty Phát điện 3, các sở ngành liên quan và UBND huyện Tuy Phong, yêu cầu Tổng Công ty Phát điện 3 chỉ đạo Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 triển khai ngay các biện pháp khắc phục triệt để ô nhiễm môi trường do khói bụi thải ra tại khu vực Nhà máy, kể cả việc cho tạm dừng tổ máy số 2 để khắc phục.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND huyện Tuy Phong kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên tính chất, mức độ ô nhiễm trong quá trình vận hành của Tổ máy số 2 để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.



Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an huyện Tuy Phong chủ động phối hợp cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, tham mưu đề xuất để xử lý kịp thời đảm báo an ninh trật tự tại địa phương.

Được biết, trong những ngày qua, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tiếp tục xả chất thải khói đen làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt và gây bức xúc cho người dân trong khu vực.

Trước đó, ngày 14 và 15-4, bãi xỉ của nhà máy gây ô nhiễm nghiêm trọng dẫn đến hàng trăm người dân bức xúc kéo ra QL1A chặn xe phản đối gây tê liệt QL1A, đồng thời dùng gạch đá đập phá một số công trình gây thiệt hại nặng về kinh tế. Đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 6 người dân liên quan đến hành vi gây rối và chống người thi hành công vụ.