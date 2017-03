Tỉnh chỉ đạo ngưng khai thác titan

Vì trước đây công ty khai thác titan có sai sót làm ảnh hưởng mạch nước ngầm sử dụng của người dân nhưng nay không triển khai hệ thống cung cấp nước từ hồ Núi Một về cho dân sử dụng”. Chiều 27-3, tại buổi họp báo, ông Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết như trên.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Nam, trong quá trình triển khai dự án vào năm 2012, công ty không thực hiện các giải pháp đảm bảo môi trường nên dẫn đến tình trạng hụt nguồn nước ngầm, cát bay vào nhà dân, lấp mồ mả, sạt lở… gây phản ứng gay gắt của nhiều hộ dân. Tháng 12-2012, tỉnh chỉ đạo công ty tạm ngưng hoạt động để khắc phục.





Đại tá Phạm Huyền Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, tại buổi họp báo. Ảnh: MT

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp hai lần, thống nhất đình chỉ hoạt động khai thác của Công ty Quang Thuận - Ninh Thuận và chỉ đạo UBND tỉnh phải thực hiện” - ông Đại kết luận.

Về việc người dân đập phá tài sản công ty, Đại tá Phạm Huyền Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, thông tin: Sau khi công an khởi tố sáu người, bắt giam ba bị can về tội chống người thi hành công vụ thì tối 26-3, một nhóm người dân đã đến lập lều trại ngay trước cổng UBND tỉnh. Một bị can (được tại ngoại) cùng khoảng 15 thanh niên khác đến trụ sở chính của công ty nằm trên đường 16-4 để đập phá, đốt tài sản. Cảnh sát PCCC phải đến khống chế lửa.

“Trong sáng nay (28-3), công an sẽ phát loa yêu cầu người dân tập trung trước cổng UBND tỉnh giải tán. Nếu không chấp hành, công an sẽ xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng và tội cản trở hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước” - một lãnh đạo công an nói.

MINH TRÂN