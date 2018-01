TKV thua lỗ trăm tỉ, TTCP kiến nghị chuyển Bộ Công an

Trong một diễn biến khác, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ tại TKV và một số đơn vị thành viên. Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý cơ bản với nội dung kiến nghị của TTCP. Các bộ Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Công an, UBND tỉnh Lào Cai và TKV theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung kiến nghị của TTCP và gửi TTCP về kết quả thực hiện để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Theo kết luận của Phó Thủ tướng, việc chấp hành chính sách pháp luật về đất đai tại TKV chưa tốt để xảy ra vi phạm cần phải chấn chỉnh, khắc phục. Do vậy, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý và hướng dẫn giải quyết những vướng mắc, tồn tại và sai phạm trong việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Về các trường hợp TTCP kiến nghị chuyển cơ quan điều tra, Phó Thủ tướng giao TTCP chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, VKSND Tối cao rà soát kỹ để thống nhất biện pháp xử lý. Việc xử lý đối với khoản tiền chênh lệch về thuế tài nguyên và khoản tiền khuyến khích sản lượng, chất lượng đối với các đơn vị khai thác than, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với TTCP, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xác định rõ đối tượng nộp thuế tài nguyên, giá tính thuế tài nguyên, xác định nghĩa vụ thuế tài nguyên phải nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời, Bộ Tài chính kiểm tra chặt chẽ, xác định rõ bản chất về các hợp đồng khai thác giữa TKV với các công ty con và việc khai thác, tiêu thụ tài nguyên để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thống nhất kiến nghị biện pháp xử lý đối với khoản tiền chênh lệch về thuế tài nguyên theo quy định. Trên cơ sở kiến nghị của TTCP, Bộ Công Thương chủ trì, đề xuất xử lý đối với khoản tiền hơn 8.320 tỉ đồng, báo cáo kết quả đến TTCP để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2-2018.