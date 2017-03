Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Nội giảm

(PL)- Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, cùng đoàn công tác Bộ Công an ngày 15-12 đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Công an TP Hà Nội.

Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Theo báo cáo, năm 2014, tội phạm hình sự trên địa bàn TP Hà Nội được kiềm chế. Hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều giảm. Đặc biệt, hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm giảm cả về tính chất và mức độ hoạt động. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin tố giác tội phạm đạt hơn 90%. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Công an TP Hà Nội trong năm qua. Bộ trưởng đề nghị Công an TP tập trung đẩy mạnh bắt truy nã, nâng cao tỉ lệ tố giác tội phạm. Ngoài ra, trong công tác đấu tranh chống tội phạm cần giải quyết các địa điểm phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm… - Bộ trưởng nhấn mạnh. N.ANH (Theo VOV)