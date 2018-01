TP.HCM: Đầu tư 172 công trình giảm ùn tắc giao thông

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định như trên tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an toàn trật tự an toàn giao thông năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 trên địa bàn. Hội nghị do UBND TP.HCM tổ chức sáng 10-1.