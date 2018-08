(PL)- Ngày 28-8, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã tiếp ông Damien O’Connor, Bộ trưởng Nông nghiệp, An ninh sinh học, An toàn thực phẩm và các vấn đề nông thôn kiêm Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu của New Zealand, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.