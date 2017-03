TP.HCM: Dịp tết, bình ổn giá tốt

Báo cáo của Công an TP.HCM cho hay trong chín ngày nghỉ tết, trên địa bàn TP.HCM có tám vụ phạm pháp hình sự (giảm 20 vụ so với cùng kỳ). Tai nạn giao thông xảy ra 76 vụ (tăng năm vụ so với cùng kỳ) làm 14 người chết và 67 người bị thương, trong đó tám vụ có nguyên nhân từ uống rượu bia gây ra. Ngoài ra, trên địa bàn TP đã xảy ra chín vụ cháy (giảm hai vụ so với cùng kỳ) làm hai người chết (tăng hai người so với cùng kỳ) và không có người bị thương.