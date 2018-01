TP.HCM ra công văn khẩn trước lễ kỷ niệm cấp quốc gia

Chiều 26-1, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong có Công văn khẩn chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn TP. Chủ tịch UBND TP yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đảm bảo cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968.



Sự kiện sẽ diễn ra tại Hội trường Thống nhất ngày 31-1

Theo đó, lễ kỷ niệm trên được tổ chức ở cấp quốc gia vào ngày 31-1-2018 tại Hội trường Thống Nhất với sự tham dự của khoảng 3.500 đại biểu.

Để đảm bảo cho hoạt động kỷ niệm này được chu đáo, trang trọng, ý nghĩa và an toàn tuyệt đối, UBND TP yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Trong đó lưu ý tăng cường các biện pháp bảo vệ các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội.

Đặc biệt, tăng cường các biện pháp vận động quần chúng (gồm: công dân Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ nước ta) bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thành phố cũng lưu ý việc vận động quần chúng trong tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến trận chung kết Giải vô địch bóng đá U23 Châu Á đảm bảo trật tự, an toàn, văn minh. Cạnh đó, phòng chống mọi hành vi lợi dụng hoạt động cổ vũ bóng đá xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng con người, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc.



Lực lượng công an đảm bảo ANTT sau trận thắng của U23 VN trong trận bán kết



Mọi vi phạm pháp luật sẽ bị phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm pháp luật gây ra phải khắc phục theo đúng quy định pháp luật.

TP đề nghị các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị như Công an, Bộ Tư lệnh, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch UBND các quận, huyện; Đài Truyền hình TP; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước TP; Đài Tiếng nói nhân dân TP, các Báo TP.... có kế hoạch triển khai ngay, hiệu quả các nội dung nêu trên.