TP.HCM thí điểm lập bến taxi ở trung tâm

Ngày 12-12, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã có ý kiến kết luận như trên.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao UBND quận 1 chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an TP cùng các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan tại các điểm đón taxi; đề xuất UBND TP nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.

Theo thống kê của Sở GTVT, hiện TP.HCM có 11.600 đầu taxi. Tuy nhiên, do thiếu bến bãi nên hầu hết taxi đều sử dụng phần diện tích trước cửa các nhà hàng, khách sạn, lòng đường thành những nơi đón trả khách khiến mật độ giao thông tại trung tâm vốn đã đông đúc càng thêm chật chội, hỗn loạn.