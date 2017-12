Trịnh Xuân Thanh bị truy tố hai tội

Theo một nguồn tin, VKSND Tối cao vừa có cáo trạng truy tố Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm với sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Theo đó, ông Thanh và ông Đinh La Thăng bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị can Thanh còn bị truy tố thêm tội tham ô tài sản.



Sai phạm ở dự án Thái Bình 2

Các bị can bị cáo buộc là đã có hành vi sai phạm khi thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (NMNĐ) và rút 13 tỉ đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng-Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện dự án NMNĐ, vì những động cơ khác nhau mà các bị can đã cố ý làm trái các quy định của Nhà nước.

Cụ thể, khi còn là chủ tịch HĐTV PVN, bị can Đinh La Thăng giữ vai trò chính trong việc đề ra chủ trương để PVN giao nhiệm vụ cho PVC thực hiện xây lắp các dự án do PVN/đơn vị thành viên làm chủ đầu tư theo hình thức chỉ định thầu. Khi chưa làm các thủ tục liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu, tháng 6-2010 ông Thăng thay mặt HĐQT PVN ký nghị quyết giao PVC thực hiện gói thầu EPC dự án NMNĐ theo hình thức chỉ định. Sau đó, ông ký quyết định thành lập ban quản lý dự án, chỉ đạo cấp dưới tại PVN và ban quản lý dự án tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỉ đồng cho PVC để bị can Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.100 tỉ đồng sai mục đích, không đưa vào dự án NMNĐ, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 120 tỉ đồng.

Hành vi nêu trên của ông Đinh La Thăng phạm vào tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 165 BLHS năm 1999. Quá trình điều tra, bị can thừa nhận có sai phạm trong việc chỉ đạo thực hiện dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 với tư cách là người đứng đầu.



Ông Trịnh Xuân Thanh (trái) và ông Đinh La Thăng bị truy tố. Ảnh: TL

Với bị can Trịnh Xuân Thanh, cáo trạng xác định: Trong quá trình thực hiện dự án NMNĐ, với tư cách chủ tịch HĐQT PVC, ông chỉ đạo bị can Vũ Đức Thuận ký hợp đồng EPC số 33 để PVC được nhận tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỉ đồng. Ông cũng là người quyết định sử dụng 1.100 tỉ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích khác, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 120 tỉ đồng.



Tham ô 13 tỉ đồng ở dự án Vũng Áng

Ngoài sai phạm tại dự án NMNĐ, Trịnh Xuân Thanh còn bị cáo buộc là đề ra chủ trương và cùng cấp dưới lập khống hồ sơ rút 13 tỉ đồng từ Ban điều hành Dự án Vũng Áng-Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân.

Cụ thể, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận (nguyên tổng giám đốc PVC) và cấp dưới đã bảy lần rút hơn 13 tỉ đồng từ Ban quản lý Dự án NMNĐ Vũng Áng 1. Ông Thanh đã chỉ đạo hợp thức hóa hồ sơ năm hạng mục phụ trợ của các dự án NMNĐ Vũng Áng 1, Nhiệt điện Quảng Trạch 1 với Công ty Quỳnh Hoa. Trong đó, ông Thanh chiếm hưởng 4 tỉ đồng, Vũ Đức Thuận 800 triệu đồng, Nguyễn Anh Minh (nguyên phó tổng giám đốc PVC) 3,6 tỉ đồng…; số còn lại, bị can Thanh và các đồng phạm sử dụng chung.

Cáo trạng cũng ghi là bị can Thanh khai báo không thành khẩn, sau khi phạm tội đã bỏ trốn gây khó khăn, cản trở quá trình điều tra.

Dự kiến VKSND TP Hà Nội sẽ được ủy quyền thực hành quyền công tố ở phiên xử sơ thẩm tại tòa án cùng cấp trong quý I-2018.