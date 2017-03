Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Phú Yên đến dự khán phiên tòa

Đây là vụ án từng gây chấn động dư luận ở tỉnh Phú Yên. Ngày 10-3 phiên tòa xét xử 5 công an dùng nhục hình, đánh chết nghi can Ngô Thanh Kiều đã phải tạm hoãn do 19/23 nhân chứng vắng mặt. Đến ngày 26-3, phiên tòa được TAND TP Tuy Hòa mở lại.



Ông Nguyễn Thái Học, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Phú Yên chăm chú theo dõi phiên tòa sáng 29-3. Ảnh: TL

Năm công an viên bị truy tố trong vụ này là: Nguyễn Minh Quyền (thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45, Công an tỉnh Phú Yên), Nguyễn Tấn Quang (thiếu tá, Đội phó Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tuy Hòa), Phạm Ngọc Mẫn (thượng úy), Đỗ Như Huy (trung úy), Nguyễn Thân Thảo Thành (thiếu úy, đều là cán bộ điều tra, trinh sát của Công an TP Tuy Hòa).

Trong đó, bị cáo Thành bị truy tố tội dùng nhục hình theo quy định tại khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự, có mức án từ 5 năm đến 12 năm tù; các bị cáo còn lại bị truy tố tội dùng nhục hình theo quy định tại khoản 1 Điều 298 Bộ luật Hình sự có mức án từ 6 tháng đến ba năm tù.

Tuy nhiên, trong ngày hôm qua 28-3, VKS đề nghị mức án với các bị cáo gây ngỡ ngàng cho những người theo dõi khi có đến 4/5 bị cáo được đề nghị án treo. Chỉ duy nhất bị cáo Thành bị đề nghị mức án từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù.

TL