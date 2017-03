Ứng cứu thành công hai tàu gặp nạn trên biển

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 ngày 21-9, tàu cá QNg 92265 TS do ông Phan Văn Hẹ (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 15 thuyền viên khác đang khẩn trương đưa thuyền vào cảng Cửa Việt trú ẩn. Trên đường di chuyển, không may tàu bị mắc cạn trong điều kiện sóng to, hết sức nguy hiểm.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Đồn biên phòng Cửa Việt đã nỗ lực tiếp cận tàu gặp nạn. Sau gần 10 tiếng đồng ứng cứu, đến 3 giờ ngày 22-9, lực lượng biên phòng cùng ngư dân đã đưa tàu gặp nạn vào cảng an toàn.

Trong khoảng thời gian trên, tàu cá QNg 92647 TS do ông Lê Anh Vũ (trú Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng khi đi vào vùng biển cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) 3 hải lý về hướng tây nam thì gặp sóng lớn, làm vỡ mạn, nước tràn vào, tàu chìm dần.

Nhận được tin báo, lực lượng Đồn biên phòng đảo Cồn Cỏ đã huy động tàu Cồn Cỏ 01 vượt sóng gió ra ứng cứu.

Sau hơn một giờ vật lộn trên biển, lực lượng chức năng đã lai dắt tàu QNg 92647 TS cùng năm thuyền viên vào âu tàu đảo Cồn Cỏ an toàn.