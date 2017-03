Việt Nam cam kết đảm bảo đầy đủ quyền người lao động

Tham dự hội nghị lần này, ngoài 10 nước ASEAN còn có các đại biểu đến từ Hàn Quốc và các nước EU.

Tại hội nghị, ông Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cho biết Việt Nam hiện đã ban hành đề án luật an toàn, vệ sinh lao động và phê duyệt gia nhập Công ước 187. Theo vị thứ trưởng, Chính phủ Việt Nam tiếp tục cam kết và thúc đẩy mạnh hơn nữa trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...

Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, năm 2011, tần suất tai nạn lao động dẫn đến tử vong tại Việt Nam là 6,49/100.000 người, tăng 18% so với năm 2010. Nhưng đến năm 2012, tần suất này giảm 21% (so với năm 2011) và năm 2013 giảm thêm 6% (so với năm 2012).

VIẾT LONG