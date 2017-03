Vụ “Bắt 100 đô, niêm phong cả tiệm vàng“: Công an Bình Thạnh trả gần 15.000 USD cho chủ tiệm

Chiều 29-4, nguồn tin từ gia đình chủ tiệm vàng Hoàng Mai cho biết công an Bình Thạnh đã trả lại cho gia đình 15.000 USD bị thu giữ vào ngày 24-4, chỉ giữ lại 100 USD tang vật vi phạm hành chính.

Như đã đưa tin, ngày 24-4, Công an quận Bình Thạnh đã lập biên bản khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với tiệm vàng Hoàng Mai (384 Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, TPHCM) từ khoảng 12 giờ 30 đến 21 giờ 30 cùng ngày. Theo công an, vừa trước đó, có một thanh niên vào tiệm vàng nhờ đổi tờ tiền mệnh giá 100 USD ra tiền Việt để tiêu xài. , ngày 24-4, Công an quận Bình Thạnh đã lập biên bản khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với tiệm vàng Hoàng Mai (384 Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, TPHCM) từ khoảng 12 giờ 30 đến 21 giờ 30 cùng ngày. Theo công an, vừa trước đó, có một thanh niên vào tiệm vàng nhờ đổi tờ tiền mệnh giá 100 USD ra tiền Việt để tiêu xài.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ 15.000 USD và 2.300 bath Thái Lan. Ngoài ra, trong các két, tủ tại tiệm vàng có 559 lượng vàng SJC được phía bà Mai trưng ra các giấy tờ chứng minh nguồn gốc vì nhà bà Mai đã kinh doanh vàng nhiều chục năm nay. Cơ quan chức năng đã tạm giữ số ngoại tệ trên và niêm phong số vàng để lại ở tiệm để xử lý sau.

Sau đó, đến ngày 27-4, Công an quận Bình Thạnh cho biết đã gỡ bỏ niêm phong 559 lượng vàng SJC tại tiệm vàng Hoàng Mai.

Vụ việc trên khiến dư luận xôn xao suốt những ngày qua, mặc dù có những lý giải của đại diện công an quận cũng như đại diện chính quyền quận. Lý do là trong quyết định khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với tiệm vàng Hoàng Mai có nhiều điểm khó hiểu như khám xét ngày 24-4 nhưng quyết định khám xét lại ký ngày 23-4 (và quyết định này lại dựa trên một đề nghị của công an Bình Thạnh ký ngày 22-4); trong quyết định khám xét để trống nhiều nội dung quan trọng; bắt quả tang vi phạm 100USD nhưng lại thu giữ gần 15.000USD và niêm phong 559 lượng vàng của chủ tiệm, sau đó lại gỡ bỏ niêm phong...

Chúng tôi sẽ tiếp tục bám diễn biến của vụ việc để thông tin tới bạn đọc.

Ái Nhân