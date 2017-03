Vụ khám xét tiệm vàng tại Bình Thạnh: Chủ tiệm phản ứng

Như đã thông tin, ngày 24-4, Công an quận Bình Thạnh đã lập biên bản khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với tiệm vàng Hoàng Mai từ khoảng 12 giờ 30 đến 21 giờ 30 cùng ngày. Vừa trước đó, có một thanh niên vào tiệm vàng nhờ đổi tờ tiền mệnh giá 100 USD ra tiền Việt để tiêu xài.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ 15.000 USD và 2.300 bath Thái Lan. Ngoài ra, trong các két, tủ tại tiệm vàng có 559 lượng vàng SJC được phía bà Mai trưng ra các giấy tờ chứng minh nguồn gốc vì nhà bà Mai đã kinh doanh vàng nhiều chục năm nay. Cơ quan chức năng đã tạm giữ số ngoại tệ trên và niêm phong số vàng để lại ở tiệm để xử lý sau.



Tiệm vàng Hoàng Mai.





Biên bản khám xét tiệm vàng Hoàng Mai.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, bà Mai cho biết số tiền ngoại tệ trên là do công an khám xét từ trong các tủ của gia đình. Nguồn gốc tiền đó là tiền của các con của bà, tiền kỷ niệm (các tờ tiền 1, 2 USD…) chứ không phải là ngoại tệ do mua bán. Hơn nữa, công an ập vào khám xét mà không có bất cứ vi phạm quả tang nào, chỉ có biên bản lấy lời khai của một thanh niên là có đổi 100 USD tại tiệm vàng Hoàng Mai nhưng cũng không có tang vật…

Vào cuối buổi khám xét, phía cơ quan chức năng chỉ giao lại biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trong đó có nội dung thi hành quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Nguyễn Thị Thu Hà ký ngày 23-4. Trong khi ngày 24-4 thì mới xảy ra việc có người khai là đã đổi ngoại tệ và khám xét tiệm vàng, lập biên bản.

Luật sư Đoàn Văn Thành - Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết rất lấy làm lạ với trình tự xử lý, khám xét của cơ quan công an và UBND quận Bình Thạnh trong vụ việc này. Luật sư Thành cho biết việc chủ tịch UBND quận ra quyết định khám xét trước một ngày như trên là “quá lạ lùng”. Trừ việc khám xét theo thủ tục hình sự thì việc khám xét theo thủ tục hành chính đối với hành vi mua bán ngoại tệ trái phép thì phải do đoàn công tác liên ngành thực hiện. Trong trường hợp đó, chủ tịch quận theo thẩm quyền chỉ ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra để đoàn thực hiện việc kiểm tra, khám xét…

Trả lời PV qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch UBND quận, cho biết “thông tin liên quan vụ việc thì trao đổi với cơ quan công an…”.

ÁI NHÂN