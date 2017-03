Vụ ‘bớt xén’ của người tâm thần: Tạm đình chỉ công tác lãnh đạo trung tâm

Quyết định đình chỉ này là để tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm những sai phạm trong công tác quản lý, điều hành tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An theo kết luận của Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, Sở LĐ-TB&XH Nghệ An giao trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của trung tâm cho ông Nguyễn Thế Tường - Phó Giám đốc kể từ ngày 3-11.

Ngày 3-11, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An đã có báo cáo giải quyết nội dung tố cáo tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An gửi Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hải Chuyển và bí thư, phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An...





Hình ảnh phản ánh bệnh nhân tâm thần thiếu cái ăn, cái mặc ở Trung tâm được đưa lên Facebook Lan Đàm

Báo cáo cho thấy tổng số tiền sai phạm tại trung tâm là hơn 783 triệu đồng. Trong đó, hằng năm trung tâm cấp phát quần áo, áo phao ấm, chăn len, màn tuyn, chiếu không đầy đủ cho người tâm thần và người già neo đơn (118 người). Năm 2013-2014, rung tâm đã lập hồ sơ, chứng từ, mua đồ dùng nhưng thực tế mua với số lượng ít, kê khống các mặt hàng với số tiền là hơn 538 triệu đồng.

Do bố trí, phân công một số cán bộ kiêm nhiệm nhiệm vụ không hợp lý, tạo cơ hội cho bà Thu Phương, người được giao quản lý, tiếp phẩm, kho, quản lý tiền cấp phát trợ cấp cho đối tượng, vi phạm, trục lợi từ việc khai không đủ, khai gian chế độ ăn hằng ngày cho đối tượng từ năm 2011 đến tháng 8-2015. Số tiền sai phạm lên tới 218 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều sai phạm liên quan đến việc tiếp nhận quà từ các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện.





Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An đóng trên địa bàn huyện Đô Lương

Theo bà Hồ Thị Châu Loan, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, những sai phạm trên trách nhiệm trước hết thuộc về ông Phú và bà Thu Phương, kế đến là trách nhiệm liên đới đối với cán bộ kế toán, kho bếp ăn, cấp dưỡng, nhân viên y tế.

Trước đó, chị Đàm Lan Anh (34 tuổi, ở TP Vinh, Nghệ An) - đi làm từ thiện ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An, chứng kiến những người vô gia cư và người tâm thần ở trung tâm sống trong cảnh thiếu thốn cả thức ăn lẫn quần áo mặc... đã chụp ảnh đưa lên Facebook cá nhân. Chị Lan Anh âm thầm điều tra và cung cấp chứng cứ cho Thanh tra Sở LĐ-TB&XH Nghệ An. Một số người có quyền lợi ở trung tâm cũng làm đơn tố cáo gửi lên Sở LĐ-TB&XH Nghệ An.

Thanh tra của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An qua thanh tra trung tâm đã phát hiện từ năm 2011 đến 2015, cán bộ của trung tâm đã "bớt xén" hơn 783 triệu đồng từ các sai phạm nêu trên.