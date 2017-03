Vụ đột nhập lò bảo kê biển số đỏ dỏm: Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chỉ đạo làm rõ

Chiều cùng ngày, Thượng tá Lương Hồng Quang - Chánh Thanh tra, Thượng tá Nguyễn Thanh Vân - Chủ nhiệm Phòng Kỹ thuật và Trung tá Nguyễn Văn Khương - Trưởng ban Bảo vệ (BCH Quân sự tỉnh Bình Thuận) cho biết đã làm việc với “chủ lò” Trần Hòa vào ngày 8-6. BCH Quân sự tỉnh khẳng định giấy công tác mà ông Trần Hòa đưa ra là giả mạo, sai từ nội dung tới hình thức.

Báo Pháp Luật TP.HCM đã cung cấp toàn bộ dữ liệu cho BCH Quân sự tỉnh Bình Thuận để có chứng cứ làm rõ hành vi “giải phẫu” xe quá đát thành xe gắn biển đỏ giả và ai là người bảo kê cho ông Hòa. Thượng tá Lương Hồng Quang đã gửi lời cảm ơn báo và cho biết BCH Quân sự tỉnh sẽ sớm có kết luận vụ việc.

Trong khi đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng vừa đề nghị Pháp Luật TP.HCM cung cấp chứng cứ xung quanh bản “danh sách đen” mà ông Hòa cho rằng đã chung chi gần 30 triệu đồng cho một số cán bộ Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai). Được biết, đến nay đã xác định chữ viết trong “bản quyết toán chung chi” là từ chính tay ông Trần Hòa viết ra. Tuy nhiên, giải trình với BCH Quân sự tỉnh Bình Thuận, ông Hòa cho rằng mình chỉ làm “việc nghĩa” lấy giúp xe bị bắt tại Công an huyện Tân Phú về.

PHƯƠNG NAM