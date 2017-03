Vụ máy bay CASA 212: Người nhà đã chuẩn bị tinh thần đón nhận thông tin

Trưa ngày 24-6, chúng tôi có mặt tại nhà Trung úy Nguyễn Bá Thế (một trong chín thành viên trên máy bay tuần thám CASA 212, công tác tại Lữ đoàn 918 Phòng không – Không quân) ở số nhà 54, ngõ 251, đường Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Lúc này những người hàng xóm, Hội phụ nữ xã đã về hết, còn lại những thành viên trong gia đình. Chị Đào Thị Tuyết (SN 1984, vợ anh Thế) khóa cửa nhà và sang nhà mẹ đẻ cạnh nhà nghỉ ngơi. Chị nói chị vẫn chờ tin anh từ cơ quan chức năng.



Vợ chồng anh Nguyễn Bá Thế và chị Đào Ngọc Tuyết có một tình yêu đẹp hơn 10 năm nay (Ảnh trang cá nhân anh Thế)

18 giờ ngày 24-6, chị Tuyết theo dõi trên các trang mạng xã hội thấy có thông tin tìm được hết chín quân nhân. Hầu hết những người thân của gia đình đã sẵn sàng tâm lý để đón nhận thông tin xấu nhất.

Theo người nhà chị Tuyết, khoảng 13 giờ chiều 24-6, cơ quan chức năng đã đến lấy máu của cháu Linh để mang đi đối chiếu ADN. Sau đó, cơ quan chức năng về quê anh Thế để làm các thủ tục cần thiết nhận dạng anh Thế.

Một người bạn của chị Tuyết kể: “Tôi nhớ mãi câu nói của Tuyết, hơn 10 năm qua năm nào Tuyết cũng nói với bạn bè: Không bao giờ mình đánh đổi cái gì với anh Thế! Hai người họ có một tình yêu quá đẹp! Họ ở với nhau tám năm tình nghĩa vợ chồng và mấy năm yêu nhau như một cặp trong mơ. Lúc nào họ cũng yêu nhau như thuở hơn 10 năm chúng tôi gặp. Thế mà bây giờ, nếu anh Thế mãi mãi không trở về, không biết Tuyết sống ra sao?”.

Trả lời câu hỏi của PV, chị Tuyết đã chuẩn bị tình huống xấu nhất chưa? Chị ngước đôi mắt nhìn xa xăm rồi im lặng. Mãi chị mới trả lời: “Cơ quan chức năng chưa có thông báo gì cả”. Bà Nga, mẹ đẻ chị Tuyết nghe điện thoại, buột miệng: “Máy bay không còn mảnh nào nguyên vẹn rồi!”. Rồi bà im bặt. Không ai nói thêm gì, trừ tiếng khóc của bé gái bảy tháng tuổi, con gái thứ hai của chị Tuyết và anh Thế khóc quấy đòi bế.



Chị Tuyết coi anh Thế là điều không gì thay thế trong cuộc đời mình (ảnh trang cá nhân anh Thế)

Khi được thông báo chính thức tìm thấy thêm hai thi thể ở khu vực tìm kiếm máy bay, chị Tuyết đưa ánh mắt về phía tôi khiến tim tôi như nghẹt lại. Chị bế đứa con thơ bảy tháng tuổi, lấy tay khẽ quẹt khóe mắt.



“Em không thể lên đơn vị anh ấy bây giờ được. Cha chồng em mất rồi, giờ mẹ chồng em ở Thái Bình đang ốm. Đơn vị anh Thế phải cử người đến chăm sóc bà. Em ở đây, xoay xở với hai đứa nhỏ nhưng mấy hôm nay cơm nước cho ba mẹ con em cũng không lo được. Bà ngoại và những người hàng xóm, hội phụ nữ đến giúp gia đình em. Em không biết mình phải làm gì?”.



Anh Nguyễn Bá Thế cùng đồng đội trong buổi tập huấn (ảnh trang cá nhân anh Thế)

Ông Đỗ Văn Hiện, Phó Chủ tịch UBND xã An Đồng, huyện An Dương, cho biết: “Mấy ngày qua, xã liên tục cử người đến nhà anh Thế để thăm hỏi, động viên và giúp đỡ gia đình sớm tối. Nhiều đoàn công tác Trung ương, TP Hải Phòng và huyện An Dương đến nhà vợ chồng đồng chí Thế hỏi thăm và chia sẻ. UBND xã, bà con xung quanh khu vực nhà đồng chí Thế cũng như gia đình cũng chỉ biết chờ đợi tin tức từ cơ quan chức năng thôi”.