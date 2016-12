Vụ nổ súng ở Đắk Nông: Tạm giam GĐ Công ty Long Sơn

Ngày 24-12, một lãnh đạo VKSND Tối cao cho biết Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu, giám đốc Công ty Long Sơn (Đắk Nông).

Trao đối với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nghiêm Xuân Thiên Sửu, giám đốc Công ty Long Sơn (Đắk Nông), để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, hủy hoại rừng theo các điều 178, 243 BLHS 2015.

Liên quan đến vụ án trên, một lãnh đạo C45 Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đang mở rộng làm rõ các hành vi của giám đốc công ty Long Sơn trong việc tự ý cưỡng chế, hủy hoại tài sản, làm mất rừng… Theo cơ quan điều tra, nhiều chứng cứ cho thấy công ty Long Sơn đã vi phạm nghiêm trọng trong việc tàn phá tài sản của người dân. “Hiện cơ quan tố tụng đang tiếp tục điều tra làm rõ, mức thiệt hại thế nào chúng tôi sẽ cùng phối hợp với tỉnh để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người dân”- vị lãnh đạo cơ quan điều tra cho biết.



Người dân bên gốc điều bị công ty Long Sơn san ủi

Trước đó, rạng sáng ngày 23-10, tại tiểu khu 1535, xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, Đắk Nông xảy ra vụ nổ súng làm 3 người chết, 18 người bị thương. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do Công ty Long Sơn đưa hàng chục bảo vệ cùng máy móc vào rừng san ủi để thực hiện dự án nông lâm. Khu vực rừng này đang có tranh chấp đất đai nên hàng trăm người dân đã tập trung phản đối. Khi Công ty Long Sơn đưa bảo vệ đến, người dân đã dùng súng đạn hoa cải bắn làm ba người tử vong.



Ngay khi xảy ra vụ án trên, trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Diễn- Bí thư Tỉnh ủy Đăk Nông nhấn mạnh: “Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh cùng các ngành chức năng khẩn trương đánh giá thiệt hại, giám định tuổi cây trồng của người dân để yêu cầu cty Long Sơn phải bồi thường. Hiện tỉnh cũng đang đề nghị Bộ Công an xem xét khởi tố làm rõ các vi phạm liên quan đến hành vi vi phạm của cty Long Sơn. Đồng thời làm rõ trách nhiệm cán bộ địa phương".



Bà Mai Thị Khuyên vợ bị can Đặng Văn Hiến bên gốc điều hàng chuc năm tuổi trong vườn còn sót lai sau vụ san ủi

Về các kiến nghị của người dân mong sớm ổn định đời sống, có đất sản xuất, vị lãnh đạo Tỉnh ủy Đăk Nông nói: “Tỉnh đang nỗ lực hết sức để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, xử lí nghiêm cá nhân tổ chức buông lỏng quản lí địa bàn để xảy ra vụ trọng án để người dân yên tâm sản xuất, đối với những hộ dân không có đất sản xuất, theo đề án ổn định dân cư mà tỉnh đang làm thì ai không có đất sẽ được cấp đất sản xuất".



Hiện các ngành chức năng của tỉnh đang xúc tiến việc thành lập các khu dân cư ở những nơi này để tiến tới thành lập thôn ấp, xã mới nhằm đảm bảo đời sống người dân được đầy đủ quyền lợi. Trước mắt tỉnh đang khẩn trương lấy ý kiến dân để lập ban tự quản ở hai khu dân cư tại tiểu khu 1535, sau đó sẽ lập trạm y tế. Hiện tại Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tiến hành làm rõ các vấn đề liên quan cũng như tiếp tục lắng nghe nguyện vọng của người dân để trình phương án lên Trung ương xem xét sớm thành lập xã mới như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.

Trước đó năm 2014 tỉnh cũng đã có đề án và tiến hành khảo sát tại các khu vực liên quan, sau đó tỉnh cũng xem xét thu hồi hàng ngàn ha đất giao cho các cty trong huyện Tuy Đức để bố trí quỹ đất cho dân thiếu đất sản xuất. Trong đó công ty Long Sơn chỉ còn để lại 250 ha (trong tổng số hơn 1000 ha được cho thuê năm 2008).