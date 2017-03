Vụ nổ súng ở Yên Bái: ‘Không liên quan đến công tác cán bộ’

Thủ tướng có mặt tại Yên Bái chỉ đạo vụ việc Ngay sau vụ nổ súng xảy ra tại Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái, sáng 18-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp lên Yên Bái nắm tình hình, làm việc với lãnh đạo tỉnh và chỉ đạo giải quyết vụ việc. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, Thủ tướng nhấn mạnh vụ việc là mất mát to lớn và là sự cố có tính đặc biệt nghiêm trọng từ trước đến nay trên địa bàn Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung. Thủ tướng yêu cầu công an và lực lượng quốc phòng tại Yên Bái tăng cường các phương án nghiệp vụ; tuyệt đối không để xảy ra các tình huống xấu, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ, xử lý tốt mọi tình huống phát sinh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội… • Trong ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cử ông Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái, phụ trách chung và chỉ đạo các hoạt động của Đảng bộ; phân công ông Triệu Tiến Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh. PV

• Ông Phạm Duy Cường tái đắc cử chức bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông sinh năm 1958 tại xã Ninh Sở, Thanh Trì, Hà Nội. Ông là thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư vật liệu xây dựng. Ông từng giữ các chức vụ: giám đốc Nhà máy xi măng Yên Bái, giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Yên Bái, phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

• Ông Ngô Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, được bầu giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp của HĐND tỉnh ngày 30-6. Ông Tuấn sinh năm 1964, quê xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Ông là cử nhân luật, ĐH Nông nghiệp, chuyên ngành kinh tế. Ông từng kinh qua các chức vụ: phó giám đốc Sở NN&PTNT, bí thư Huyện ủy Văn Chấn, phó giám đốc Sở KH&CN, bí thư Huyện ủy Trạm Tấu, chánh Văn phòng Tỉnh ủy...