Vụ tiệm vàng Hoàng Mai: Mua trái phép 100 USD, phạt 400 triệu đồng

Tiệm vàng Hoàng Mai. Ảnh: Việt Nam+



Theo đó, công an quận sau khi chứng minh ông Kiên có hành vi thu mua ngoại tệ trái phép (100 USD) đã chuyển hồ sơ cùng chứng cứ cho UBND TP. UBND TP đã ra quyết định xử phạt mức 400 triệu đồng đối với ông Kiên.

Trước đó, ngày 24-4, Công an quận Bình Thạnh đã khám xét, bắt quả tang hành vi đổi 100 USD lấy tiền Việt Nam đồng xảy ra tại tiệm vàng Hoàng Mai, đồng thời công an cũng niêm phong 559 lượng vàng tại tiệm và thu giữ hơn 14.000 đôla để xử lý. Sau đó, công an đã dỡ niêm phong vàng và trả lại tiền đôla tạm giữ cho tiệm vàng, chỉ giữ lại 100 USD vi phạm.

ÁI NHÂN