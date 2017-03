Vụ xe CSGT tông nữ sinh lớp 9: Nạn nhân tử vong sau 9 giờ nguy kịch

Sau khi bị chiếc xe tuần tra (ảnh) của CSGT tông phải, sau 9 tiếng cấp cứu, em Hà My đã tử vong. ẢNH: GIA TUỆ



Như vậy sau gần 9 tiếng đồng hồ chuyển đi cấp cứu từ BV Đa khoa số 10, Hậu Giang rồi chuyển lên BV Đa khoa TW Cần Thơ, em Mai Thị Hà My (14 tuổi) đã không qua khỏi. Hiện Công an huyện Phụng Hiệp và Công an Hậu Giang đang chuẩn bị tiến hành các bước để khám nghiệm tử thi và xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT.

Thông tin từ Phòng CSGT đường bộ và đường sắt (PC67) Công an Hậu Giang cho biết toàn bộ chi phía cấp cứu cho em My trên 5 triệu đồng do đơn vị này chi trả, đồng thời hỗ trợ ban đầu 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự.