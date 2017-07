Xôn xao clip bắt nhầm người ở Quảng Bình

Trên trang Facebook H.Tr đăng tải hai tấm ảnh và hai video clip với chú thích: "Gấp gấp gấp. Lắm rồi. Sáng nay có a ni về làng Văn Phú bắt cóc trẻ em may mà dân làng phát hiện được nên đã bắt lại được. Mọi người nhớ cảnh giác và cẩn thận nha...".



Người dân nghi ngờ và bắt giữ rồi giao người đàn ông cho công an xã đưa về trụ sở để làm rõ.

Đoạn video quay cảnh người dân bắt giữ một người đàn ông và có một người mặc quần áo công an xã đến còng tay người nam thanh niên này. Sau đó, công an viên của xã yêu cầu người đàn ông đó lên ngồi sau xe máy để chở đi. Khi người này lên ngồi sau xe máy thì có một số người dân lao vào dùng tay đánh, khiến người này phải chắp hai tay van xin. Người dân yêu cầu người này lên xe máy để công an xã chở về trụ sở...



Video quay sự việc có nhiều người chia sẻ. Nguồn Facebook H.Tr

Sau 13 tiếng đồng hồ đăng tải, có hơn 12.400 tài khoản facebook chia sẻ video và hình ảnh trên, có hơn 3.000 lượt facebook bấm nút thích (like) và hơn 1.400 người bình luận thể hiện sự giận dữ. Nhiều người hoang mang, lo lắng.

Tối 15-7, trao đổi qua điện thoại, ông Trần Văn Bông- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn) cho biết: "Sự việc trên đúng là xảy ra ở xóm Văn Phú, xã Quảng Văn và không có chuyện bắt cóc trẻ em. Người đàn ông này đi qua con sông sang xã Quảng Văn chơi và có ôm một trẻ con khiến người dân nghi ngờ, hiểu lầm rồi bắt giữ. Rất may công an xã đã ra giải cứu kịp thời, đưa người này về UBND xã Quảng Văn. Khi về trụ sở xã, nhiều người tiếp tục kéo đến đòi "xử" đánh người đàn ông này. Chính quyền và công an xã đã kịp thời báo cáo lên Công an thị xã Ba Đồn để cử cán bộ, chiến sĩ về giải quyết, ổn định trật tự.

Xác minh ban đầu đây chỉ là sự hiểu lầm của người dân. Cụ thể người bị bắt giữ đó ở phường Quảng Thuận đã có vợ và hai con. Người này có tiền sử bị bệnh tâm thần".



Người đàn ông bị bắt giữ và bị "tự xử" chắp hai tay xin người dân.

Công an thị xã Ba Đồn cũng cho biết, không có chuyện bắt cóc trẻ em, người đàn ông tên tên là T (ở phường Quảng Long) bị bệnh tâm thần. Gia đình đã đưa giấy tờ tùy thân và sổ điều trị bệnh tâm thân đến đón anh T. về nhà.



Theo ông Bông, người dân trước khi chia sẻ các nội dung trên mạng xã hội cần tìm hiểu cụ thể rõ ràng chính xác để mọi người không hoang mang, lo lắng...