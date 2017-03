Xử lý nam thanh niên chửi bới, xông vào đánh thiếu úy cảnh sát 113

Thông tin ban đầu cho biết tối 8-6, Đạt cùng một nhóm thanh niên điều khiển mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao, không bật đèn, lạng lách, đánh võng, gây náo loạn trên đường Hùng Vương, TP Tuy Hòa.

Khi lực lượng Cảnh sát 113 Công an Phú Yên ra tín hiệu yêu cầu dừng xe thì nhóm thanh niên trên vẫn tiếp tục quậy phá, cố tình khiêu khích. Sau khi khống chế, lực lượng Cảnh sát 113 tạm giữ mô tô 51U4-5870, đưa Đạt cùng Nguyễn Văn Quí (20 tuổi, ngụ thôn Hà Yến, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) về trụ sở để xử lý.

Lúc này, Nguyễn Trần Quang (20 tuổi, ngụ thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) điều khiển mô tô đến trước trụ sở Cảnh sát 113 tiếp tục quậy phá, tỏ thái độ thách thức. Khi lực lượng cảnh sát 113 tiếp tục giữ mô tô của Quang, Đạt lớn tiếng chửi mắng, xúc phạm rồi xông vào đánh thiếu úy Trần Đức Nguyên của Cảnh sát 113.

T.LỘC