Yêu cầu TQ trao đổi thông tin về nhà máy điện hạt nhân

Ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN, nói như trên tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra vào ngày 13-10.

Ông Bình cũng bày tỏ quan điểm: “Việc các nước xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân cần phải đảm bảo tuân thủ công ước an toàn hạt nhân và các quy định liên quan của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn và môi trường của các nước láng giềng”.

Ba nhà máy điện hạt nhân ở phía Nam TQ vừa đi vào vận hành thương mại gồm Phòng Thành (Quảng Tây) công suất 1.000 MW, Trường Giang (Quảng Đông) 600 MW và tổ máy 650 MW của Sương Giang (đảo Hải Nam).

Các nhà máy này đều nằm gần biên giới phía Bắc VN, gần nhất là Phòng Thành chỉ cách Móng Cái, Quảng Ninh 50 km, cách Hà Nội dưới 500 km.

Trước sự việc này, Bộ KH&CN cho biết sẽ thỏa thuận với nước này về cảnh báo sớm khi có sự cố, đồng thời lắp đặt một số trạm quan trắc trong khu vực.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Ngô Đặng Nhân (nguyên Cục trưởng Cục An toàn và bức xạ hạt nhân - Bộ KH&CN) cho hay: Khi có xây dựng nhà máy điện hạt nhân thì bao giờ người ta cũng đặt an toàn lên cao nhất nhưng nếu xảy ra bất cứ điều gì gây mất an toàn thì sẽ gây ra thảm họa. “Không ai mong muốn có thảm họa, TQ cũng vậy, tuy nhiên khi điều đó xảy ra thì việc VN cách các nhà máy đó 50 km hay nhiều hơn đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của thảm họa, bụi phóng xạ sẽ được mang đi khắp nơi, nó có thể tạo ra những vùng đất chết” - ông Nhân nói.

Theo IAEA, đến 20-9-2016, TQ có 35 tổ máy điện hạt nhân đang hoạt động, tổng công suất là 31.617 MW. Bên cạnh đó, nhiều tổ máy khác đang và sẽ được xây dựng. Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng, quốc gia này dự kiến vận hành 100 nhà máy điện hạt nhân vào năm 2030 và 170 nhà máy với công suất 195.000 MW vào năm 2050.

• Trước thông tin truyền thông Liên bang Nga cho hay nước này đang cân nhắc việc trở lại cảng Cam Ranh (VN), ông Lê Hải Bình bày tỏ: “VN luôn thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế và hội nhập quốc tế sâu rộng. Phát triển hợp tác với tất cả đối tác trên cơ sở cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định hợp tác phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Trong thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa VN và Liên bang Nga cũng như các đối tác lớn khác trên thế giới đang có những bước phát triển rất mạnh mẽ”.