Ba chàng mập chung tình nhất màn ảnh Việt

Theo Đỗ Đỗ (2Sao)

Trong bộ phim truyền hình nổi tiếng “Bỗng dưng muốn khóc”, Hiếu Hiền thủ vai anh chàng bán chong chóng tên Hiều. Hiều yêu thầm cô gái nghèo bán sách tên Trúc (Tăng Thanh Hà), nhưng không dám thổ lộ. Suốt nhiều năm liền, Hiều âm thầm bên Trúc, lo lắng, chăm sóc và bảo vệ cho cô.Bỗng một ngày, sự xuất hiện của chàng công tử Bảo Nam (Lương Mạnh Hải) trong căn nhà của Trúc lại khiến cuộc sống của Hiều đảo lộn. Vì quá ghen với Bảo Nam mà Hiều trở nên nhỏ nhen, ích kỉ, làm nhiều việc vu khống để Trúc hiểu lầm Nam. Tuy vậy, những việc này đều xuất phát từ tình cảm quá lớn mà Hiều dành cho Trúc, anh không hề muốn người con gái minh yêu bị ai lợi dụng hay làm tổn thương.Đến khi phát hiện ra tình cảm của Bảo Nam và Trúc, đồng thời nhận thấy mình là một người thừa, Hiều đã quyết tâm ra đi. Trước khi đi, anh chàng còn gửi gắm Trúc cho Bảo Nam và căn dặn chàng công tử dạy chữ cho Trúc.Không sở hữu lợi thế về ngoại hình, nhưng vai diễn của Hiếu Hiền luôn dành được tình cảm rất lớn của khán giả bởi lối diễn xuất hồn nhiên, chân thật, vừa gây cười lại vừa mang lại nhiều tình tiết cảm động về mối tình của anh dành cho cô gái bán sách.“Quý ông thời đại” của đạo diễn Đỗ Thành An là câu chuyện xoay quanh bốn người đàn ông, nổi bật nhất trong số đó là câu chuyện tình yêu của nhân vật Minh Hoàng do danh hài Minh béo thể hiện. Minh Hoàng là chàng sinh viên nghèo vừa ra trường, may mắn trở thành nhân viên kế toán cho một công ty nhưng lại sớm bị sa thải. Cuộc sống nghèo khó khiến Hoàng lăn lộn kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau, kể cả nghề giữ trẻ thuê.Từ lâu, Hoàng đã yêu thầm một cô gái tên Bích Thu (Kiều Linh đóng). Lấy hết can đảm, chàng mập đã công khai bày tỏ tình cảm với Thu sau một thời gian dài ở bên cạnh, chăm sóc lo lắng cho cô. Thế nhưng đáp lại tình cảm đó là lời từ chối lạnh lùng bởi Bích Thu chê Hoàng nghèo, không môn đăng hộ đối với cô.Dù bị từ chối thẳng thừng nhưng chàng mập vẫn đắm chìm trong mối tình đơn phương, anh vẫn đi theo lo lắng, bảo vệ cho người con gái anh yêu. Tình cảm chân thành, sâu nặng của anh chàng cuối cùng cũng khiến cho cô gái cảm động.Bộ phim “Chàng mập nghĩa tình” tập trung vào 2 nhân vật chính là Út Mập (Hoàng mập đóng) và Út Đào (Việt Hương đóng). Út Đào là một cô gái hiền lành, tốt bụng nhưng chẳng thích đám trai làng mà có một ước mơ xa vời đó là lấy chồng Việt kiều để đổi đời. Còn Út Mập là chàng nông dân mập mạp, không đẹp trai nhưng rất hiền lành, tốt bụng và luôn luôn làm Lục Vân Tiên giúp đỡ mọi người.Út Mập rất yêu Út Đào dù biết cô luôn mơ về một anh chàng điển trai, giàu có ở tận trời Tây. Dù không được Út Đào đoái hoài đến nhưng Út Mập luôn bên cạnh, giúp đỡ và yêu thương cô hết lòng. Ở hiền gặp lành, sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng chàng mập cũng được cô gái trong mơ chấp nhận vì tấm chân tình mà anh dành cho cô.Bộ phim được khán giả đón nhận bởi kịch bản hấp dẫn, tài diễn xuất sinh động của các diễn viên cộng với cảnh quay đẹp được chăm chút đến từng chi tiết. Đặc biệt là sự nhiệt tình, hết mình của chàng Út Mập trong tình yêu được khai thác ở khía cạnh vừa hài hước vừa lãng mạn đã mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả.