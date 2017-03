Bất ngờ trước giọng hát ngọt ngào của bé Yến Nhi

Bé Yến Nhi rất duyên dáng bên nón lá.

Những bài Tân Cổ khó và nổi tiếng gắn liền với các giọng ca bậc thầy quen thuộc như: Cháu Nhớ Bác Hồ do nghệ sĩ Phượng Hằng và Kim Thoa trình bày, Chợ Mới do NSƯT Thanh Kim Huệ và Trọng Hữu biểu diễn, Cô Gái Bán Sầu Riêng do NSND Lệ Thủy thể hiện…thì nay được bé Yến Nhi hát lại một cách truyền cảm đầy ấn tượng.

Bé Yến Nhi từng được các cây đại thụ trong giới cải lương Việt Nam như “Vua vọng cổ hài” Văn Hường, NSND Lệ Thủy nhận xét: “Ít ai nhỏ tuổi mà hát hay như thế, nhịp chắc và chuẩn”.

MC Thanh Bạch thì khen: “Đây là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất của buổi lễ giổ tổ ngành sân khấu truyền thống ngày hôm nay tại sân khấu Sen Hồng. Còn nhỏ mà hát nguyên bài vọng cổ, nhịp chắc quá”. NSƯT Mỹ Châu xem bé hát trên mạng cũng gọi điện từ Mỹ về và hết lời khen ngợi.

NSƯT Thanh Kim Huệ - người đã từng song ca cùng bé Yến Nhi nhiều nơi nhận xét: “bé nhỏ tuổi mà rất có tài năng”. không những giới nghệ sĩ khen ngợi mà thời gian qua cũng có rất nhiều cơ quan thông tấn báo, đài đưa tin về bé, chỉ cần vào Google gõ bé Yến Nhi hát ca cổ thật hay thì hiển thị lên rất nhiều thông tin về ca sĩ nhí này.

Yến Nhi biểu diễn trong một chương trình ca nhạc từ thiện.

Đường link mạng Facebook www.facebook.com/pages/Yến-Nhi-Tân-Cổ-Giao-Duyên/620610241390457?ref=hl cũng thu hút rất nhiều lược xem và lời bình yêu thích….

Nhóm phóng viên chúng tôi thì hơi”choáng” trước lịch biểu diễn dày đặc của bé khi đến phỏng vấn. Được biết, sau lần đầu xuất hiện tại sân khấu Nhà hát Quân Đội phía Nam, bé đã diễn rất nhiều show ở các sân khấu lớn tại TP.HCM như sân khấu Sen Hồng, nhà hát Bến Thành, phòng trà Nam Quang , Hội chợ triển lãm Cần Thơ, Lễ khánh thành nhà máy sấy nông sản Ecorarm (Long An),

Chương trình ca nhạc từ thiện ở Đồng Nai, diễn ở Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam tại tỉnh Long An,diễn ở buổi lễ chào mừng kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam ở Văn phòng quốc hội phía Nam và tối ngày 20/10/2014 này bé sẽ có 1 suất diễn đặc biệt với NSƯT Thanh Kim Huệ trong chương trình Tri ân nghệ sĩ được truyền hình trực tiếp ở Long An.