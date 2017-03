Chương Tử Di trong kỳ án Bạc Hy Lai

Chương Tử Di



1 đêm trị giá hàng chục tỉ đồng

Tú ông và tay chơi

Bạc Hy Lai - Ảnh: Sohu.com



Những người tình khác của Bạc Hy Lai

Ngôi sao điện ảnh Mã Hiểu Thanh



Chương Tử Di nhờ luật pháp can thiệp Cho đến ngày 30.5, theo tờ Báo thủ đô phương Nam, người quản lý của Chương Tử Di là Linh Linh mới thay mặt ngôi sao này lên tiếng phủ nhận về tin đồn về mối quan hệ của cô với Bạc Hy Lai cùng thân phận gái bao cao cấp mà báo chí Đài Loan đã tung tin. Ngoài việc phê phán báo chí đưa tin thất thiệt, vô trách nhiệm, người quản lý của cô còn tuyên bố đã mời luật sư để dùng luật pháp bảo vệ quyền lợi cho Chương Tử Di, và nói rõ nguyên nhân Tử Di vắng bóng tại Cannes vừa qua là do bận đóng phim tại TP Quảng Châu suốt 1 tháng qua.

Những người hâm mộ ngôi sao điện ảnh Trung Quốc Chương Tử Di vừa bị một phen choáng váng khi Nhật báo Apple Đài Loan ngày 28.5 cho hay Chương Tử Di cũng là một trong những người tình bí mật của cựu Bí thư Trùng Khánh đầy tai tiếng Bạc Hy Lai.Điều đáng nói là sự kết hợp của cặp trai tài gái sắc không phải bởi sự rung động của con tim do ngưỡng mộ tài năng và nhan sắc của nhau, mà lại chính nhờ cầu nối “tiền bạc” và “tú ông” chính là Từ Minh - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thực Đức Đại Liên, bạn thân của họ Bạc. Từ Minh khai nhận đã đích thân sắp xếp cho Chương Tử Di gặp gỡ Bạc Hy Lai ít nhất 10 lần suốt từ năm 2007-2011, và những cuộc mây mưa cùng người đẹp tầm cỡ thế giới này dĩ nhiên rất tốn kém, trung bình 1 lần gặp tốn khoảng 45 triệu tệ (khoảng 32 tỉ đồng).Địa điểm cho những lần vui vẻ này cũng liên tục được thay đổi để tránh bị phát hiện như: câu lạc bộ sang trọng gần sân bay quốc tế Bắc Kinh, nhà riêng của Từ Minh tại khu Tây Sơn, TP Bắc Kinh...Khác với mọi vụ xì căng đan khác, người quản lý của Chương Tử Di ban đầu không hề lên tiếng phủ nhận hoặc đính chính, mà lẩn tránh báo giới, khiến dư luận càng dấy nên làn sóng nghi ngờ. Từ sau khi bài báo được công bố, rất nhiều phóng viên các báo đã gọi điện vào di động của người quản lý của Chương Tử Di nhưng đều bị chuyển sang hộp thư thoại.Ngoài ra, việc ngôi sao này vắng bóng trên thảm đỏ Cannes năm nay trong khi bộ phim Những mối liên hệ nguy hiểm (Dangerous Liaisons) hợp tác Trung - Hàn có cô tham gia được chiếu tại Cannes khiến nhiều người không khỏi ngờ vực. Lý do Chương Tử Di từ chối sang dự giải Cành cọ vàng bởi bận đóng phim cũng không hề thuyết phục.Từ Minh thừa nhận bắt đầu làm quen với người đẹp họ Chương từ năm 2007 với món tiền làm quen lên tới 27 triệu Đài tệ. Từ đó quan hệ giữa Từ Minh và Chương Tử Di vô cùng thân thiết bởi với quan hệ rộng rãi của mình, Từ Minh đã giới thiệu cho họ Chương vô số khách sộp cao cấp.Chỉ tính riêng số tiền thu được từ hơn 10 lần vui vẻ cùng Bạc Hy Lai, người đẹp họ Chương đã kiếm được ít nhất 320 tỉ đồng. Đó là chưa kể tới vô số bất động sản, đồ trang sức quý giá làm quà tặng của đám khách hào phóng.Ngoài Bạc Hy Lai, Từ Minh từng nhiều lần giới thiệu cho Chương Tử Di gặp gỡ hai vị quan chức cấp cao khác và lần nào Từ Minh cũng thay họ trả tiền cho Chương Tử Di. Tuy nhiên Từ Minh hiện vẫn chưa chịu tiết lộ tên tuổi hai vị quan chức này. Nhờ vào nhan sắc và danh tiếng của mình, Chương Tử Di luôn có tới 5-6 quan chức cao cấp và đại gia sẵn sàng chịu chi những món tiền khủng để được kề cận người đẹp.Dĩ nhiên để che mắt thiên hạ, cô chỉ công bố tên người tình tỉ phú Vivi Nevo trước đây. Theo điều tra gần nhất của Ủy ban thanh tra trung ương, Chương Tử Di trong 10 năm qua dựa vào nhan sắc của mình đã kiếm được ít nhất 32,2 tỉ Đài tệ và trong đó có tới 8,2 tỉ Đài tệ kiếm được nhờ Từ Minh. Tuy nhiên toàn bộ thu nhập bất thường trên của người đẹp không hề bị đánh thuế bởi Từ Minh và các quan chức khác đã giúp cô lách luật.Sau khi bị bắt, Từ Minh cũng thừa nhận chính mình từng sắp xếp cho hơn 100 gái đẹp thực hiện hành vi dâm loạn cùng Bạc Hy Lai, và Vương Lập Quân đã bí mật ghi lại những hình ảnh này. Nhiều báo nước ngoài nhận xét, họ Bạc thực sự là tay chơi, từng quan hệ tình dục với hàng trăm phụ nữ, trong đó có 28 cô rất nổi tiếng, có cả diễn viên, người mẫu hoặc MC đài truyền hình trung ương.Do uất ức vì chồng dính quá nhiều xì căng đan, bà Cốc Khai Lai trong thời gian ở Đại Liên bị rơi vào tình trạng trầm cảm, và cũng trả miếng lại chồng bằng quan hệ bất chính với một vài người đàn ông khác, trong đó có tin đồn rằng bà từng qua lại thân mật với doanh nhân người Anh xấu số Neil Heywood.Nữ MC Trương Vỹ Kiệt vốn rất nổi tiếng trên Đài TH Đại Liên, cũng từng bị đồn thổi có quan hệ tình ái với Bạc Hy Lai thời năm 1998-1999. Tuy nhiên người đẹp tài hoa này đột nhiên biến mất một cách bí ẩn và tới nay vẫn không tìm được tung tích.Nghi ngờ thủ phạm khiến Vỹ Kiệt “bốc hơi” bị dồn về bà Cốc Khai Lai, bởi sau khi biết được mối quan hệ giữa chồng mình với Vỹ Kiệt, bà Cốc từng rất tức giận, đã lấy bút danh là Vương Hồng, viết bài bôi xấu tình địch trên các báo một thời gian; thậm chí còn sử dụng cảnh sát và các thế lực ngầm để ép Vỹ Kiệt phải bỏ việc.Cũng có tin cho hay, Trương Vỹ Kiệt từng bị giam giữ tại khách sạn Nam Sơn Đại Liên và nhiều lần tự sát nhưng không thành. Tờ Minh Kính, Hồng Kông cho biết Trương Vỹ Kiệt đã bí mật sinh được một cô con gái với Bạc Hy Lai và được chính Từ Minh thay mặt họ Bạc trao món tiền 10 triệu tệ (32 tỉ đồng) để mua giá im lặng. Cô đã chấp thuận cầm tiền và ôm con bỏ đi thật xa, mai danh ẩn tích.Trong khi đó, tờ Apple Daily, Hồng Kông thì tiết lộ ngôi sao điện ảnh và TH đại lục Mã Hiểu Thanh cũng từng là bồ nhí của họ Bạc. Cô này từng úp mở rằng có quan hệ tình cảm với một nhân vật quyền cao chức trọng trong giới chính trị, song không dám tiết lộ danh tính.Hiểu Thanh năm nay 44 tuổi, người Thượng Hải, đóng phim từ năm 11 tuổi, từng đoạt giải Kim tượng lần thứ 17 cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, đóng nhiều vai chính trong các phim TH như: Người Bắc Kinh ở New York, Câu chuyện của ban biên tập...Một quan chức trong chính quyền TP Đại Liên gần đây cũng thừa nhận, trong thời gian nhậm chức ở Đại Liên, Bạc Hy Lai có quan hệ với rất nhiều nhân tình, thậm chí trong suốt 16 năm làm thị trưởng TP Đại Liên, có không ít đứa trẻ tới cơ quan ông đòi nhận cha. Và thư ký riêng của ông Bạc lúc đó là Ngô Văn Khang luôn nhận nhiệm vụ “chữa cháy”.Phóng viên Khương Duy Bình của tờ Văn Hối Hồng Kông trước đây từng viết bài tố cáo rằng viên thư ký họ Ngô và ông chủ khách sạn Furama Đại Liên từng tuyển hàng chục gái đẹp cung cấp cho họ Bạc mua vui. Trong đó có hơn chục người là ngôi sao điện ảnh, ca nhạc, người mẫu nổi tiếng trong và ngoài nước.Và một khi họ Bạc gặp phải rắc rối sau những cuộc vui này, thư ký mẫn cán của ông lại dùng chức quyền hoặc tiền bạc để giải quyết tất cả. Ngay sau loạt bài tố cáo họ Bạc, phóng viên họ Khương này đã bị bắt giam và phải ngồi tù suốt 6 năm trời từ 2000-2006.Theo Đại Mỹ Lệ (TNO)