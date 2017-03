Đắk Lắk: bán vé xem kịch bằng... công văn

Chủ một doanh nghiệp tại P.Tân An phản ảnh: Ngày 4-4, một số người xưng là công an, mang công văn của trưởng Công an P.Tân An đến công ty và “mời” mua 10 vé (1,6 triệu đồng), hưởng ứng cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Việc ủng hộ đoàn kịch nói không có gì khó khăn nhưng nếu mua 10 vé cho 20 người đi xem kịch trong khi đơn vị chỉ có 9 cán bộ, nhân viên là không hợp lý, lãng phí! Công ty chỉ mua 4-5 vé để ủng hộ đoàn kịch nhưng những người bán vé này ép phải mua 10 vé. “Chúng tôi đã phải nói quy chế công ty chỉ cho phép chi dưới 1 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện, cộng đồng... họ mới rút lui. Tôi cho rằng việc bán vé xem kịch nói với giá vé nêu trên cùng với cách thức bán vé như vậy hết sức phản cảm!” - chủ doanh nghiệp nói.

Ngày 5-4, trung tá Nguyễn Thái Học - trưởng Công an P.Tân An - cho biết việc ra công văn gửi các đơn vị, doanh nghiệp chỉ với mục đích giới thiệu về đoàn kịch nói, mong các đơn vị giúp đỡ, ủng hộ, không có ý ép buộc. Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã có công văn gửi các phường để thông báo, yêu cầu giúp đỡ đoàn kịch nói. Ông Học nói: “Việc bán vé đều do Đoàn kịch nói Công an nhân dân hoàn toàn đảm nhiệm, công an phường không tham gia. Tuy nhiên nếu đúng như các đơn vị phản ánh về cách bán vé như vậy là hơi phản cảm, chúng tôi sẽ nhắc nhở”...

Theo TR.T. (Tuổi Trẻ)