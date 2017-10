Dấu hiệu oan trong vụ án Mỵ Châu - Trọng Thủy

Mỵ CHÂU (Thơ Vương Trọng) Khi quay lại chém con sau yên ngựa

An Dương Vương người đã nghĩ suy gì

Hay cùng đường ai cũng là giặc giã

Và nghe lời mách bảo của Kim Quy? Kẻ thù ở sau lưng! - dù lời thần đi nữa

Người phải trông bằng chính mắt của mình

Công chúa Mỵ Châu nép vua cha run sợ

Khi nửa trời khói lửa đao binh. Lông ngỗng rơi lông ngỗng rơi trắng lối

Dứt áo ra như dứt thịt da mình

Phút ly loạn chàng ở đâu chẳng tới

Trọng Thuỷ ơi thiếp đã chạy xa thành. Nước mắt rơi xoay tròn cơn gió

Lưng cha cùng lưng ngựa đẫm mồ hôi

Lông ngỗng hết thiếp sẽ rời lưng ngựa

Làm chiếc lông cuối cùng đợi chàng đấy chàng ơi... Và bất ngờ An Dương Vương quay lại

Tưởng có lời an ủi của vua cha

Mỵ Châu ngửng mặt nhìn chờ đợi

Từ trời cao một đường kiếm chói loà. Không phải lông ngỗng rơi mà đầu lăn xuống đất

Nằm cuối đường như dấu chấm câu

Sao bị chém Mỵ Châu không hề biết

Máu tụ thành sỏi đỏ đất Hoan Châu. Đã là vua lại có thần mách bảo

Tưởng sáng suốt hai lần và công lý gấp đôi

Mà người chết không hiểu sao mình chết

Thì hồn oan còn đập cửa muôn đời. Mấy ngàn năm dâu bể lở bồi

Lúc yên bình và cả khi giặc giã

Xin đừng trách Mỵ Châu thêm nữa

Yêu chân thành thật có tội gì đâu!