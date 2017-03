Không can thiệp thô bạo vào chợ nổi Cái Răng

Dự thảo đề án ước tính cần 63 tỉ đồng để bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng. Trong đó, 13 tỉ đồng do ngân sách chi, còn lại vận động xã hội hóa.

Ông Lê Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long cho rằng chợ nổi là công trình công cộng mang tính chất thương mại. Du khách đến không phải vì thương mại mà mục đích chính của du khách đến chợ là muốn tìm về quá khứ - văn hóa phi vật thể trong giao lưu thương hồ, một hình thái giao thương mộc mạc, đơn sơ. Theo ông Phong, chợ nổi Cái Răng hình thành khoảng năm 1899, tức đã 116 năm tuổi. Điểm du lịch chợ nổi Cái Răng là điểm nhấn mộc mạc hoang sơ - chợ còn nguyên bản dù đã phai nhạt ít nhiều theo năm tháng do số ghe thuyền giảm.

Cây bẹo - một loại hình quảng bá sản phẩm đặc thù được cho rằng chỉ chợ nổi Cái Răng mới có. Ảnh: N.NAM

Tuy nhiên, ông Phong lo ngại phương án bảo tồn được đưa ra là có một chợ nhân tạo mới bên cạnh chợ thật vì theo thời gian hai chợ này sẽ hòa tan vào nhau và chợ thật sẽ không còn. Ông đề xuất chỉ cần nâng cao nhận thức và kỹ năng du lịch của cư dân bản địa và thương hồ, tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, xây dựng sản phẩm du lịch và quảng bá xúc tiến du lịch chợ nổi Cái Răng trong và ngoài nước thì chợ nổi vẫn có sức sống dài lâu, chưa cần thiết phải can thiệp nhiều.

Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhận định: “Chợ nổi Cái Răng đóng vai trò công tác du lịch rất quan trọng đối với TP Cần Thơ. Mấy năm nay TP cũng tìm nhiều giải pháp để bảo tồn và phát triển chợ này nhưng rất khó khăn. Nói gì thì nói, quan điểm của chúng ta là tác động vào chợ càng ít càng tốt, không thể chủ quan duy ý chí tác động theo ý mình được. Quản lý nhà nước chỉ mang tính định hướng thôi, còn người dân và thương lái phải thực hiện đề án này thì mới hiệu quả”.

Theo ông Dũng, chủ thể của chợ là những người buôn bán, nếu họ sống được là chợ nổi còn. Do đó, ban tư vấn cần khảo sát thực tế mong muốn của những người buôn bán để đưa vào quy hoạch.