Những bí mật chỉ nhân viên khách sạn mới biết

Những món đồ nào du khách thường lấy trộm nhất khi thuê phòng khách sạn? "Đó là khăn tắm và những đồ dùng cá nhân để trong toilet", theo tiết lộ của Jacob Tomsky, người từng có kinh nghiệm phục vụ tại các khách sạn nổi tiếng ở Orlando và New York. Nhiều người còn sẵn sàng lấy mọi thứ trong phòng, từ điều khiển tivi, thùng rác... "Nói chung ngoại trừ những thứ được đóng đinh gắn lên tường, còn không thì họ lấy hết", anh nói thêm.

Két sắt trong khách sạn an toàn chứ?

Sự thật là chúng rất an toàn. Bạn là người duy nhất mở được. Trong trường hợp bạn quên mật khẩu, sẽ có người từ bộ phận an ninh tới giúp bạn với dụng cụ mà họ đã được huấn luyện và cấp phép.