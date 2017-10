Gặp Lọ Lem, Aladdin… ở Halloween Sun World Ba Na Hills

Một thế giới ma mị cuốn người xem càng dấn thân sâu vào mộ cổ lại càng thích thú. Đó là Halloween ở Sun World Ba Na Hills mà nếu không kịp tận hưởng, nhiều người sẽ tiếc hùi hụi.





Cả một “vương quốc bí ngô” được trưng bày trong không gian Halloween Sun World Ba Na Hills 2017. Có những quả bí nhỏ xíu bằng nắm tay trẻ con, lại có những quả bí khổng lồ nặng tới 70kg.



Chị Thu Hà (Hạ Long) chia sẻ: “Từ sáng giờ mà tôi chỉ đi chụp ảnh với bí, ngô và táo thôi đấy. Đến không gian Halloween này cứ ngỡ mình đang ở châu Âu”.





Rất nhiều tiểu cảnh xinh xắn, dễ thương khác được kết từ hàng ngàn bắp ngô hay táo đỏ cũng nhanh chóng xuất hiện trong những bức hình selfie “độc nhất vô nhị” như thế này. Để làm nên những tiểu cảnh dễ thương này, khu du lịch Sun World Ba Na Hills đã sử dụng hàng tấn nông sản, trái cây tươi và kỳ công vận chuyển, kết tạo trong nhiều ngày.







Ở các nước phương Tây, Lễ hội Halloween thường diễn ra vào đêm cuối cùng của tháng 10 với nhiều hoạt động giải trí thú vị như hóa thân thành những con ma đáng sợ hù dọa mọi người, cùng nhau biểu diễn các ca khúc dành riêng cho lễ hội như “Punkie night song” hay cùng nhau tạo nên những chiếc đèn lồng dễ thương từ củ cải... Còn ở Sun World Ba Na Hills, Halloween kéo dài cả tháng 10 với nhiều hoạt động độc chỉ có ở Bà Nà khiến du khách vô cùng hào hứng…







Chẳng có bất kỳ một con ma xấu xí nào trêu chọc khiến những người “yếu tim” phải rùng mình cả, Halloween trên đỉnh Bà Nà dẫn dắt du khách vào một thế giới cổ tích lộng lẫy, với các nhân vật “bằng xương bằng thịt”. Ví như nàng Lọ Lem xinh đẹp đã may mắn gặp được hoàng tử của đời mình nhờ chiếc giày bỏ quên tại bữa tiệc và rồi họ cùng hạnh phúc bước lên cỗ xe bí được trang hoàng lộng lẫy… Đây cũng chính là trích đoạn độc đáo được các nghệ sĩ châu Âu trình diễn ngay trước thánh đường Saint Denis.







Còn anh chàng Aladdin điển trai, mạnh mẽ lại hút hồn du khách nữ khi xuất hiện đầy bất ngờ trên chiếc thảm bay uốn lượn trên không trung, qua các tòa lâu đài đặc trưng kiến trúc Pháp cổ khiến toàn thể du khách ngỡ mình đang được ngao du tại trời Âu và lạc vào thế giới siêu thực với nhiều cung bậc cảm xúc.



Hòa Mi (Nghệ An) hào hứng: “Chưa bao giờ tôi được chứng kiến một Halloween thú vị đến vậy, màn bay trên không trung của chàng Aladdin thật ngoạn mục.”





Với những du khách muốn có một Halloween ma mị và rùng rợn đúng chất, “Ngôi mộ cổ Andriia” tại tầng B3, Khu vui chơi trong nhà Fantasy Park với những con “ma công nhân” gớm ghiếc máu me đầy mình khiến du khách hét lên không ngừng vì sợ. “Cũng hơi sợ đấy nhưng thích lắm, vào đây mới thấy mình cũng can đảm ra trò”, Minh Hoàng, du khách đến từ Nghệ An vui vẻ kể.







Diễn ra từ đầu tháng 10, Halloween trên đỉnh Bà Nà đã thu hút đông đảo khách trong và ngoài nước. Sự khác lạ, những tiểu cảnh được tạo dựng kỳ công, những nhân vật như bước ra từ cổ tích và cả sự ma mị đúng chất Halloween khiến Lễ hội ma ở Sun World Ba Na Hills đã nối dài mùa du lịch ở Đà Nẵng, ngay cả ở thời điểm mà ngành du lịch vẫn mặc định là mùa thấp điểm. Đây cũng là minh chứng cho việc nếu sáng tạo và biết tạo điểm nhấn, du lịch sẽ không còn khái niệm theo mùa.



