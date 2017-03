Hàng loạt nghệ sĩ Việt hát tặng khán giả mùa Giáng sinh

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Ca sĩ đón Giáng sinh sớm và có nhiều hoạt động trong mùa Giáng sinh nhất là ca sĩ Đám Vĩnh Hưng. Ngoài bộ đôi CD Thánh ca Lời con dâng Chúa và Tình khúc Mùa đông phát hành từ cuối tháng 11 trong nhà thờ, giữa tháng 12 ca sĩ này cũng tổ chức liveshow mừng Giáng sinh và sau đó anh tiếp tục trang hoàng nhà cửa ở nhà riêng tại khu Bắc Hải (TP.HCM), mở cửa cho người hâm mộ vào tham quan và chụp ảnh thoải mái.

Khi Giáng sinh kề bên, anh quyết định phát hành trên kênh YouTube của mình Liên khúc Thánh ca mang ý nghĩa con chiên lạc đàn, đang tìm đường về trong tình yêu của Chúa. Clip có phần minh họa của 40 em thiếu nhi Vũ đoàn ABC Kids trong trang phục thiên thần. Liên khúc gồm ba bài hát: Lắng nghe lời Chúa, Ca khúc Trầm hương và Một đời như Chúa.

Hòa vào không khí tưng bừng, rộn ràng của mùa Giáng sinh, diễn viên Lan Phương đã quyết định thực hiện một MV ca nhạc lấy ý tưởng từ giấc mơ đẹp của một cô bé kém may mắn trong mùa Giáng sinh. Với giai điệu thân thuộc của ca khúc Jingle Bell Rock, Lan Phương muốn gửi đến mọi người lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

MV này Lan Phương thực hiện hoàn toàn ngẫu hứng mà không hề có sự tính toán. Khi nảy ra ý tưởng, Lan Phương mất hai tiếng lựa chọn bài hát, hai buổi viết kịch bản, hai ngày chuẩn bị mọi thứ và chưa đến hai ngày để quay và dựng. Các nhân vật xuất hiện trong MV đều là những người gắn bó với Lan Phương từ những ngày cô còn là sinh viên trong lớp học tình thương, những buổi thiện nguyện… Vì thế, đây là một MV ý nghĩa của mùa Giáng sinh này.

Hiện đang đón Giáng sinh cùng gia đình ở Mỹ nhưng ca sĩ Vân Quỳnh cũng gửi đến khán giả single Giáng sinh FA. Ca khúc này ban đầu mang tên Giáng sinh chan hòa nhưng Vân Quỳnh đã đổi tựa lại là Giáng Sinh FA để hợp với hoàn cảnh của cả nhạc sĩ và ca sĩ này là độc thân.





Vân Quỳnh muốn nhắn nhủ rằng những bạn FA (forever alone) chưa có tình yêu trong mùa lễ lạnh lẽo thế này đừng buồn; một mình cũng có thể vui vẻ bên bạn bè, người thân. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Hiếu Viper (người từng làm hòa âm - phối khí và sản xuất cho Sơn Tùng (Ấn nút nhớ thả giấc mơ), Tiên Tiên (Say you do…); ngoài ra single còn tặng kèm thêm bài hát nhạc ngoại nổi tiếng là Last Christmas. Cả hai ca khúc đều được Hiếu Viper thực hiện phần hòa âm, phối khí và đọc rap. Ngày 31-1-2016 Vân Quỳnh sẽ trở về lại Việt Nam để chuẩn bị cho các dự án âm nhạc trong năm mới.

Sau khi dành giải thưởng tại POPS Awards, gương mặt mạng Hồ Việt Trung tiếp tục cộng tác cùng đạo diễn thân thiết Mr. Tô cho ra mắt MV Giáng sinh có em với ý tưởng mới lạ nhưng vẫn giữ được phong cách và thế mạnh vui tươi, trẻ trung, hài hước vốn có của mình.

MV này được làm cấp tốc trong ba ngày từ lên kịch bản, chọn diễn viên, bối cảnh và đạo cụ… để có thể hoàn thành MV trước Giáng sinh, kịp làm quà tặng cho khán giả và fan hâm mộ.

Không chỉ các nghệ sĩ lớn mà các nghệ sĩ nhí cũng ra mắt những sản phẩm âm nhạc cho mùa Giáng sinh. Ca sĩ nhí Bảo An - gương mặt hiện sở hữu nhiều MV nhạc thiếu nhi có lượt xem cao nhất trên YouTube đã tung ra MV Liên khúc Giáng sinh hát cùng ca sĩ Chí Thiện. Đây là MV được quay tại Singapore với ba ca khúc đặc trưng quen thuộc của mùa lễ Giáng sinh là: Silent Night, Santa Clause’s Coming To Town và Jingle Bell.

Bé Trang Thư, một gương mặt ca sĩ nhí từng trải qua cuộc thi Đồ Rê Mí 2013 và đang tham gia Gương mặt thân quen nhí cùng em trai mình là bé Nguyên Khang thực hiện MV mừng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Hỏi hai bé ước gì cho mùa Noel này, hai bé nói đã gửi thư đến ông già Noel rồi.