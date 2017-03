Ngô Quỳnh Mai trần tình về thông tin 'bị cấm diễn trên toàn quốc'

Hình ảnh Ngô Quỳnh Mai tại "Asia's Next Top Model 2016".

Vào tối 24-4, sau khi đã xuất hiện trên thảm đỏ và sẵn sàng để thay trang phục biểu diễn cho bộ sưu tập của nhà thiết kế Quang Nhật tại đêm diễn thứ hai của “Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016” thì người mẫu Ngô Quỳnh Mai đã như bật khóc khi biết mình bị cấm diễn, không được diễn đêm thời trang đó.



Ngô Quỳnh Mai gây ồn ào và được chú ý "Asia's Next Top Model 2016" vì bị các thí sinh khác chỉ trích.

Theo lời nói qua nói lại của đại diện ban tổ chức và Quỳnh Mai thì sự việc được thông tin trên báo chí như sau: Ngô Quỳnh Mai đã nhận quyết định bị cấm diễn trên toàn quốc của Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM vì đã tham gia cuộc thi “Asia’s Next Top Model 2016” tại Singapore vài tháng trước đó mà không được cấp phép lẫn không xin phép. Thêm vào đó cô đã không lên Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM trình diện để giải quyết vụ việc nên hồ sơ của cô đã được gửi sang Bộ Công an để giải quyết.



Nếu không bị tạm ngưng diễn, có thể Ngô Quỳnh Mai sẽ diễn trong "Lễ hội áo dài" ở Festival Huế 2016.

Chiều 28-4, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Quỳnh Mai cho biết cô không bị cấm diễn trên toàn quốc. Đó là thông tin do hiểu lầm do nghe chưa rõ ràng lúc đang bị sốc nặng mà có. Quỳnh Mai chỉ bị tạm thời ngưng diễn chương trình vào đêm 24-4 để giải quyết xong vụ việc đi thi “Asia’s Next Top Model 2016” không phép. Vào ngày 26-4, Ngô Quỳnh Mai đã đến cơ quan công an làm việc với sự có mặt của Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.



Ngô Quỳnh Mai làm mẫu áo dài sẽ diễn ở Festival Huế 2016.

Tại cuộc làm việc này, Quỳnh Mai đã được giải thích cô đã sai, đã vi phạm pháp luật khi ra nước ngoài đi thi người mẫu mà không xin phép cơ quan chức năng. Theo pháp luật thì cô phải đóng phạt vì vi phạm này. Vì cơ quan chức năng đã gửi thư mời cô lên giải trình sự việc và đóng phạt nhưng cô không đến nên hồ sơ của cô mới bị chuyển sang công an và cô mới bị yêu cầu ngưng diễn cho đến khi sự việc được giải quyết xong.

Ngô Quỳnh Mai kể rằng mình đã rất thật tình cho biết rằng số tiền đóng phạt từ 17 triệu đồng đến 35 triệu đồng là con số quá lớn cô không thể kiếm ra. Bởi cô đi thi như vậy không được tiền bạc gì, thu nhập từ nghề người mẫu khi về nước của cô cũng không nhiều, phải miễn phí nhiều hoạt động để tạo dựng tên tuổi. Gia đình cô lại khó khăn, cô phải lo cho gia đình nên gia đình cũng không có tiền giúp cô đóng tiền phạt.

Quỳnh Mai nói: “Các anh công an và chị thanh tra bên Sở nghe em nói thiệt như vậy cũng thông cảm, thương em lắm. Mọi người đã giảng giải pháp luật và chỉ em cách làm đơn xin giảm tiền phạt để được đi diễn lại khiến em cảm động, muốn khóc luôn. Hiện vẫn chưa có quyết định nộp phạt vì Sở chưa quyết định số tiền phạt là bao nhiêu”.

Quỳnh Mai nói rằng cô chưa phải là người mẫu chuyên nghiệp nên không biết nhiều về chuyện ra nước ngoài thi phải xin phép. Cô thấy ban tổ chức “Asia’s Next Top Model” gửi thư mời đích danh cô thì cô tham gia.

Về việc tại sao ba lần nhận thư mời mà không lên Sở, Quỳnh Mai giải thích: “Thư gửi theo đường bưu điện, em cũng đi hoài, ít về nhà nên nhận được thư trễ. Trong thư cũng không nói rõ là em được mời lên làm việc vì vấn đề gì nên em cũng chủ quan, khi nhớ ra là đã quá thời hạn ngày mời. Nhưng có lần em đã chủ động gọi đến số điện thoại bàn trong thư đúng thời hạn được mời nhưng không ai bắt máy nên em thôi luôn”.

Ngô Quỳnh Mai bảo sự việc lùm xùm như ngày hôm nay khiến cô rất buồn và tự rút kinh nghiệm.